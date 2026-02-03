¿Come rápido? Esto podría sufrir su cuerpo al hacerlo

Sentarse a la mesa debería ser un acto de pausa, disfrute y conexión con el propio cuerpo. No obstante, en la práctica, muchas personas comen frente a la computadora, de pie en la cocina o revisando el celular entre bocados. Comer rápido se ha normalizado tanto que rara vez se cuestiona, pese a sus efectos en la salud digestiva.

Como explica la médico general Karla Vílchez, la digestión no comienza en el estómago, sino en la boca. Masticar adecuadamente permite que los alimentos se fragmenten y se mezclen con la saliva, que contiene enzimas esenciales para iniciar el proceso digestivo. Cuando usted come con prisa y apenas mastica, el estómago recibe alimentos mal procesados, lo que lo obliga a trabajar más de la cuenta y puede provocar sensación de pesadez, gases, acidez o inflamación abdominal.

(Freepick.es/Cortesía)

“Además, comer rápido interfiere con uno de los mecanismos más importantes del cuerpo: la señal de saciedad. El cerebro tarda entre 15 y 20 minutos en recibir el mensaje de que ya se ha comido suficiente. Si usted termina su plato en cinco minutos, es muy probable que haya ingerido más de lo necesario antes de sentirse satisfecho, lo que a largo plazo puede favorecer el aumento de peso y una relación poco consciente con la comida”, explicó la Dra. Karla Vílchez.

Comer en modo alerta

El estrés también juega un papel clave. Muchas veces, comer rápido no es solo una cuestión de tiempo, sino de estado mental. Comer bajo presión, con preocupaciones o resolviendo pendientes, activa el sistema nervioso simpático —el mismo que se enciende ante una amenaza— y pone al cuerpo en “modo alerta”, no en “modo digestión”. En estas condiciones, la digestión se vuelve menos eficiente y más propensa a molestias.

(Shutterstock)

Los especialistas en nutrición y salud digestiva coinciden en que este hábito puede estar relacionado con problemas como gastritis funcional, colon irritable y digestiones lentas. Incluso, algunas personas experimentan fatiga después de comer, no por la comida en sí, sino porque el cuerpo debe hacer un esfuerzo extra para digerirla correctamente.