Salud

Los hombres mayores de 50 años deben hacer el doble de ejercicio que las mujeres para proteger su corazón

Un estudio reveló diferencias entre hombres y mujeres mayores de 50 años en los beneficios cardiovasculares asociados al ejercicio

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Por O Globo / Brasil / GDA
Estudio revela que los hombres mayores de 50 años necesitan más del doble de ejercicio que las mujeres para lograr beneficios cardiovasculares similares.
Estudio revela que los hombres mayores de 50 años necesitan más del doble de ejercicio que las mujeres para lograr beneficios cardiovasculares similares. (ChatGPT/Generada con IA)







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