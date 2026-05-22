Salud

Los alimentos que más ayudan a producir colágeno y lo que revelan sobre el envejecimiento de la piel

El cuerpo produce menos colágeno con el paso del tiempo. Algunos alimentos aportan nutrientes clave para estimular este proceso.

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Por El Universal / México / GDA
Caldo de huesos, proteínas, frutas con vitamina C y alimentos ricos en zinc destacan entre los aliados del colágeno.
Caldo de huesos, proteínas, frutas con vitamina C y alimentos ricos en zinc destacan entre los aliados del colágeno. (ChatGPT/Generada con IA)







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