Licuado de aguacate: la bebida natural que ayuda al corazón, la digestión y hasta los huesos

El licuado de aguacate contiene fibra, grasas saludables y vitaminas que apoyan el corazón, la digestión, los huesos y hasta el estado de ánimo

Por La Nación / Argentina / GDA
Una fruta rica en grasas saludables que, licuada, mejora la salud del corazón, controla el apetito y fortalece la digestión y los huesos.
El aguacate es una fruta rica en grasas saludables que, licuada, mejora la salud del corazón, controla el apetito y fortalece la digestión y los huesos.







