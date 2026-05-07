Salud

Laboratorio en Costa Rica utiliza robot para análisis de bacterias: tecnología única en Centroamérica

Nuevo equipo automatizado sustituye labores manuales en microbiología

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Por Marianela Arias Vilchez
El hospital San Juan de Dios utiliza un robot con cámaras de alta resolución e incubación inteligente para procesar muestras de forma estandarizada.
El hospital San Juan de Dios utiliza un robot con cámaras de alta resolución e incubación inteligente para procesar muestras de forma estandarizada. (CCSS /CCSS)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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