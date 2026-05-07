Laboratorio en Costa Rica utiliza robot para análisis de bacterias: tecnología única en Centroamérica

El hospital San Juan de Dios utiliza un robot con cámaras de alta resolución e incubación inteligente para procesar muestras de forma estandarizada.

El Laboratorio Clínico del hospital San Juan de Dios incorporó un equipo automatizado para inocular muestras de forma rápida. Inocular consiste en colocar la muestra en un medio de cultivo para poder recuperar los microorganismos que causan infección.

Según un comunicado de prensa, el sistema WASPLab sustituye procesos que tradicionalmente se realizaron de forma manual. El informe detalló que la tecnología es única en Centroamérica y optimiza el análisis de microorganismos.

La Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, directora general del centro médico, indicó que la modernización de los servicios diagnósticos mejora la calidad para los pacientes. Según explicó la CCSS, la innovación tecnológica reduce los tiempos de respuesta en urocultivos y tamizajes de mujeres embarazadas.

Por su parte, la Dra. Pamela Loaiza Yee, jefa del laboratorio, destacó que el personal ahora se enfoca en labores más especializadas. La automatización fortalece la trazabilidad, la estandarización y el control de calidad de los análisis clínicos.

Así funciona el robot que agiliza el análisis de bacterias en laboratorio costarricense

El sistema cuenta con brazos robóticos para manipular placas y tubos de muestras. Uno de los brazos recibió el nombre de Tarzán. Además, el equipo posee una incubadora inteligente con temperatura y atmósfera controladas.

La Dra. Elvira Segura Retana, jefa de la División de Microbiología, explicó que el proceso coloca la muestra en un medio de cultivo para recuperar agentes infecciosos. El módulo de incubación mantiene las condiciones entre los 35 y 37 °C durante 24 a 48 horas.

El robot utiliza cámaras digitales de alta resolución para el seguimiento de las placas. La especialista Segura agregó que el sistema lee códigos de barras con la información del paciente para ejecutar cada estudio.

El texto señaló que la tecnología detecta la bacteria Streptococcus agalactiae en mujeres embarazadas. Esta bacteria causa infecciones graves como neumonía o meningitis en los recién nacidos durante el parto.