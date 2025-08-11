Foros

El Hospital San Juan de Dios supera nada menos que 180 años de historia

Con sus exiguos recursos, fueron atendidos allí los heridos de la campaña de 1856, muchas de las víctimas del terremoto de Cartago en 1910 y los sobrevivientes de la tragedia del Virilla, en marzo de 1926

Por María Isabel Solís
En una exposición sobre la historia de Costa Rica, realizada en 2015 en la Antigua Aduana, se recreó el aspecto que tuvieron las primeras habitaciones del Hospital San Juan de Dios. (JOHN DURAN)







María Isabel Solís

María Isabel Solís

Periodista y salubrista con 22 años de experiencia en cobertura periodística y 23 años en el desarrollo de proyectos y programas de comunicación en salud.

