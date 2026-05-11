Salud

La psicología explica por qué algunas personas se sienten solas pese a tener vida social activa: ‘No hay nada más solitario que estar en una mala relación’

Psicólogos y estudios internacionales alertan sobre el aumento de relaciones superficiales que no generan apoyo emocional real

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Por La Nación / Argentina / GDA
Especialistas advierten que la hiperconexión digital no siempre crea intimidad emocional ni vínculos capaces de sostener bienestar.
Especialistas advierten que la hiperconexión digital no siempre crea intimidad emocional ni vínculos capaces de sostener bienestar. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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