La psicología explica por qué algunas personas se sienten solas pese a tener vida social activa: ‘No hay nada más solitario que estar en una mala relación’

Especialistas advierten que la hiperconexión digital no siempre crea intimidad emocional ni vínculos capaces de sostener bienestar.

La soledad funcional describe una sensación de desconexión emocional que aparece incluso en personas con una vida social activa. Psicólogos y estudios internacionales advierten que el problema no es la falta de interacción, sino la ausencia de vínculos profundos y espacios para hablar de emociones, miedos o vulnerabilidades.

El concepto ganó fuerza en la psicología contemporánea. Se relaciona con relaciones que funcionan para coordinar actividades, trabajar o compartir rutinas, pero que no alcanzan un nivel de intimidad emocional.

El sociólogo estadounidense Eric Klinenberg resumió esa paradoja con una frase que tomó relevancia en estudios sobre vínculos humanos: “No hay nada más solitario que estar en una mala relación”.

Muchas conversaciones y poca conexión emocional

La agenda diaria suele incluir reuniones, grupos de WhatsApp, redes sociales, salidas y videollamadas. Desde afuera, la vida social parece activa. Sin embargo, muchas personas sienten aislamiento emocional.

La psicóloga Denise Orellano explicó que existe una hiperconexión acompañada de desvinculación emocional. Según detalló, las personas comparten información o contenido digital, pero pocas veces hablan de lo que realmente sienten.

En ese escenario surge la soledad funcional. No implica ausencia de personas alrededor. El problema aparece cuando los vínculos cumplen solo funciones prácticas.

La psicóloga española Silvia Álava Sordo señaló que algunas relaciones quedan limitadas a actividades específicas como trabajo, deporte o estudios. Sin embargo, muchas veces no existe alguien con quien conversar sobre asuntos personales importantes.

La OMS alerta sobre el impacto de la soledad

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el aislamiento y la soledad representan un desafío global de salud pública.

Según especialistas citados en la investigación, el cerebro necesita reconocimiento emocional, empatía y reciprocidad para sentirse seguro. Cuando existen vínculos genuinos, el organismo reduce estrés y libera oxitocina, neurotransmisor asociado al bienestar y la confianza.

Por el contrario, relaciones superficiales pueden provocar desgaste emocional pese a una interacción social constante.

La psicóloga Lucía Argibay explicó que las relaciones saludables permiten que una persona se sienta escuchada, validada y comprendida.

“Había gente, pero no tenía a quién llamar”

La investigación incluyó testimonios de personas con vidas sociales activas que experimentaron aislamiento emocional.

Roxana M., especialista en tecnología de 38 años, relató que mantenía grupos sociales para trabajo, ejercicio y actividades personales. Sin embargo, tras una ruptura afectiva descubrió que no sabía a quién acudir ante un problema importante.

También Maximiliano G., entrenador personal de 26 años, describió una sensación similar. Aunque pasaba el día rodeado de personas, notó que nadie le preguntaba realmente cómo se sentía.

Especialistas explicaron que esta experiencia suele pasar desapercibida porque existe actividad social constante. Sin embargo, falta un espacio para mostrarse auténtico.

La calidad de los vínculos influye en la salud

Uno de los estudios más extensos sobre bienestar humano, el Harvard Grant Study of Adult Development, concluyó que la calidad de las relaciones personales influye más en la felicidad y longevidad que el dinero o el éxito profesional.

Argibay explicó que los vínculos protectores permiten sentirse comprendido sin ocultar partes de la personalidad.

La investigación también retomó la teoría del apego del psiquiatra John Bowlby. El concepto de “base segura” describe relaciones que brindan apoyo emocional suficiente para enfrentar la vida con mayor estabilidad.

Además, investigaciones recientes señalaron que la percepción de contar con alguien confiable reduce la vulnerabilidad al estrés.

Redes sociales y comparación permanente

Los especialistas indicaron que las plataformas digitales pueden crear una ilusión de cercanía.

Un estudio de Howard Gardner y Katie Davis, de la Universidad de Harvard, observó que la comunicación tecnológica prioriza rapidez sobre reflexión.

Orellano agregó que las redes sociales muestran versiones idealizadas de la realidad. Esa comparación constante puede generar sentimientos de insuficiencia o desconexión.

Cómo evitar la soledad funcional

Los especialistas plantearon varias recomendaciones para fortalecer vínculos emocionales:

Priorizar conversaciones honestas sobre emociones y preocupaciones.

Favorecer encuentros cara a cara.

Dedicar tiempo de calidad a las relaciones.

Mostrar vulnerabilidad y autenticidad.

Construir vínculos basados en reciprocidad.

Reducir la dispersión digital.

Apostar por relaciones profundas antes que numerosas.

Recuperar espacios comunitarios como parques, bibliotecas o clubes.

Según los expertos, la clave no está en aumentar contactos, sino en fortalecer algunos vínculos capaces de ofrecer apoyo emocional real.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.