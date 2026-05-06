Ciencia

Carl Jung redefinió la soledad: no es falta de compañía, es incapacidad de comunicar lo esencial

El enfoque del psicólogo suizo plantea que la desconexión emocional pesa más que la falta de compañía en la experiencia de soledad

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Por La Nación / Argentina / GDA
Jung explica que la soledad surge cuando no se logra expresar lo esencial, incluso en compañía, lo que evidencia una desconexión emocional.
Jung explica que la soledad surge cuando no se logra expresar lo esencial, incluso en compañía, lo que evidencia una desconexión emocional. (ChatGPT/Generado con IA)







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