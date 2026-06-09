Salud

La planta medicinal que alivia la tos, mejora la digestión y protege la piel: los beneficios del malvavisco que pocos conocen

Rica en mucílagos y compuestos bioactivos, esta planta tradicional cuenta con respaldo científico para aliviar diversas molestias comunes

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Por La Nación / Argentina / GDA
El malvavisco destaca por sus efectos sobre la tos, la salud digestiva y algunas afecciones cutáneas. También requiere ciertas precauciones.
El malvavisco destaca por sus efectos sobre la tos, la salud digestiva y algunas afecciones cutáneas. También requiere ciertas precauciones. (ChatGPT/Generada con IA)







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