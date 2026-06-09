La planta medicinal que alivia la tos, mejora la digestión y protege la piel: los beneficios del malvavisco que pocos conocen

El malvavisco destaca por sus efectos sobre la tos, la salud digestiva y algunas afecciones cutáneas. También requiere ciertas precauciones.

El malvavisco (Althaea officinalis) es una planta medicinal utilizada desde la antigüedad para aliviar problemas respiratorios, digestivos y afecciones cutáneas. Originaria de Europa, Asia Occidental y el norte de África, destaca por su raíz rica en almidón, pectina, flavonoides y polisacáridos que le aportan un sabor dulzón característico.

Sus tallos pueden alcanzar hasta 1,5 metros de altura y producen flores blancas o ligeramente rosadas. También se le conoce como altea, bismalva o hierba cañamera.

Según explicó el médico especialista en Nutrición y Fitoterapia Clínica Aplicada, Pablo López Schimpf, las propiedades medicinales del malvavisco se relacionan principalmente con los mucílagos presentes en la planta.

Estos compuestos representan entre el 5% y el 20% de su composición. Se encuentran sobre todo en la raíz, aunque también están presentes en las hojas. Además, contiene flavonoides, taninos, ácidos fenólicos, cumarinas y pectinas.

¿Por qué el malvavisco es una planta tan valorada?

1. Ayuda a aliviar la tos y los síntomas del resfriado

El uso tradicional del malvavisco se centra en el tratamiento de la tos y las molestias asociadas al resfriado común.

Los mucílagos forman una capa protectora sobre las mucosas, especialmente en la zona orofaríngea. Este efecto contribuye a disminuir la irritación, reducir la tos y favorecer la hidratación de los tejidos.

Diversos estudios clínicos controlados con extracto de raíz de malvavisco respaldan esta aplicación. Las investigaciones observaron un efecto antitusivo en adultos y una disminución en la frecuencia e intensidad de la tos en niños.

Además, estudios realizados en modelos experimentales detectaron un aumento de la actividad fagocítica de los macrófagos tras el uso de polisacáridos aislados de la raíz.

2. Favorece la salud digestiva

El malvavisco también se utiliza para el tratamiento sintomático de trastornos gastrointestinales leves.

Entre las molestias para las que se emplea se encuentran la hinchazón abdominal y la flatulencia.

De acuerdo con López Schimpf, organismos como la European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprueban su uso para este tipo de afecciones.

El malvavisco destaca por sus efectos sobre la tos, la salud digestiva y algunas afecciones cutáneas. También requiere ciertas precauciones. (ChatGPT/Generada con IA)

3. Puede contribuir al cuidado de la piel

Otra de las aplicaciones tradicionales del malvavisco corresponde al tratamiento tópico de algunas afecciones cutáneas.

Se utiliza como agente antipruriginoso y antiinflamatorio en casos de eccema y forunculosis.

La evidencia científica aún requiere mayor desarrollo. Sin embargo, una revisión publicada en 2013 encontró que una pomada con un 20% de extracto de raíz de malvavisco logró reducir la irritación de la piel.

Cómo se consume el malvavisco

La raíz y las hojas pueden emplearse secas, enteras o cortadas para preparar distintas formulaciones.

Una de las preparaciones más utilizadas consiste en una maceración en agua fría.

El procedimiento incluye verter 150 mililitros de agua a una temperatura máxima de 40 °C sobre la raíz triturada. Luego debe reposar durante aproximadamente 30 minutos con agitación frecuente. Posteriormente se filtra y se consume de inmediato.

Dosis recomendadas

El especialista recomienda no superar tres dosis diarias para el manejo de los síntomas.

Adolescentes, adultos y adultos mayores: entre 0,5 y 3 gramos de raíz de malvavisco.

entre 0,5 y 3 gramos de raíz de malvavisco. Niños de 6 a 11 años: entre 0,5 y 1,5 gramos.

entre 0,5 y 1,5 gramos. Niños de 3 a 5 años: entre 0,5 y 1 gramo.

También existen extractos estandarizados, jarabes, gotas y cremas tópicas elaboradas a partir de la raíz de Althaea officinalis.

El malvavisco destaca por sus efectos sobre la tos, la salud digestiva y algunas afecciones cutáneas. También requiere ciertas precauciones. (ChatGPT/Generada con IA)

Precauciones y advertencias

Hasta el momento no se describen efectos adversos relevantes cuando el malvavisco se utiliza en las dosis recomendadas.

No obstante, López Schimpf aconseja evitar su uso durante el embarazo, la lactancia y en niños menores de 3 años.

Además, los mucílagos pueden retrasar la absorción de algunos medicamentos. Por esta razón, recomienda administrarlos al menos entre 30 y 60 minutos antes o una hora después de tomar otros fármacos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.