¿A qué se debe esto? En algunos de los casos más graves, el sistema inmunitario genera un fenómeno llamado tormenta de citoquinas. Las citoquinas son proteínas que aumentan la actividad inmune, pero en algunas personas se vuelven demasiado abundantes, es posible que el sistema inmunológico no pueda detenerse y causen daños a su cuerpo y a tejidos sanos. En otras palabras, lo que causa más gravedad en el paciente no es el virus, si no la propia acción del cuerpo para defenderse. En estos casos, se produce inflamación que bien puede ser tratada con antiinflamatorios.