La bebida milenaria que ayuda a equilibrar la microbiota y mejorar la digestión

La kombucha pasó de ser una preparación ancestral a un fenómeno global impulsado por su vínculo con la digestión y el bienestar.

La kombucha se posiciona como una de las bebidas funcionales con mayor crecimiento en el mundo. Su sabor ácido, su efervescencia natural y su asociación con la salud digestiva impulsan su popularidad entre quienes buscan mejorar sus hábitos alimentarios.

Elaborada a partir de té, azúcar y un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras conocido como SCOBY, esta bebida fermentada forma parte de una tendencia que revaloriza el papel de los alimentos ricos en probióticos. Su consumo regular se vincula con beneficios para la microbiota intestinal, la digestión y el sistema inmunológico.

¿Qué es la kombucha y cómo se produce?

La kombucha surge de un proceso de fermentación que utiliza té negro o verde, azúcar y un cultivo denominado SCOBY, siglas en inglés de cultivo simbiótico de bacterias y levaduras.

Este cultivo tiene apariencia gelatinosa y flota sobre la superficie del líquido. Su función consiste en transformar los azúcares en distintos compuestos bioactivos y proteger la preparación de contaminantes externos.

Durante la fermentación, las levaduras descomponen los azúcares y generan alcohol y dióxido de carbono. Posteriormente, las bacterias convierten el alcohol en ácidos orgánicos como el ácido acético, responsable de su característico sabor ácido.

El proceso también produce vitaminas del complejo B, antioxidantes, pequeñas cantidades de alcohol y gases que aportan la efervescencia característica de la bebida.

Una bebida con más de 2.000 años de historia

Aunque la kombucha se convirtió en un símbolo de la cultura wellness durante la última década, sus orígenes se remontan a más de 2.000 años.

Diversas referencias sitúan su nacimiento en China, donde recibió el nombre de “té de la inmortalidad”. Posteriormente se extendió a Japón y Corea.

Durante el siglo XX llegó a Rusia y Europa del Este. En la década de 1990 comenzó a ganar presencia en círculos alternativos de Occidente. Sin embargo, su expansión masiva ocurrió a partir de la década de 2010.

Datos de Grand View Research indican que el mercado de la kombucha alcanzó un valor de $2.640 millones en 2021. Las proyecciones apuntan a que superará los $9.700 millones para 2030.

El crecimiento también despertó el interés de grandes empresas. En 2016, PepsiCo adquirió KeVita, una de las marcas más reconocidas del sector.

Los beneficios asociados a la kombucha

La licenciada en Ciencias de la Nutrición y Biotecnología Linda Jungwirth, especializada en microbiología, destacó que la kombucha aporta efectos probióticos y prebióticos que favorecen la salud intestinal.

Según explicó, estos compuestos fortalecen las bacterias beneficiosas del microbioma intestinal y ayudan a limitar la proliferación de microorganismos perjudiciales.

Una microbiota saludable participa en la descomposición adecuada de los alimentos. También influye en la comunicación entre el intestino y el cerebro y contribuye a mantener la integridad de la barrera intestinal.

La especialista señaló que la bebida contiene compuestos antimicrobianos como bacteriocinas producidas por bacterias lácticas, ácidos acéticos generados por bacterias acéticas y compuestos fenólicos derivados del té.

Además, aporta minerales como magnesio, calcio y potasio. Estos nutrientes actúan como cofactores importantes para el sistema inmunológico.

Los microorganismos presentes en el SCOBY también pueden competir con bacterias nocivas dentro del intestino.

El papel de la kombucha en la desintoxicación y la energía

Durante la fermentación se produce ácido glucurónico, una sustancia que puede unirse a toxinas y facilitar su eliminación a través del hígado.

La bebida también contiene vitamina C y vitaminas B1, B2, B6 y B12. Estos nutrientes se asocian con la reducción de la inflamación, el apoyo al metabolismo energético y el bienestar general.

Aunque todavía faltan más investigaciones específicas en humanos, los estudios disponibles respaldan varios efectos potenciales.

Beneficios asociados a la kombucha

Salud digestiva: los probióticos ayudan a equilibrar la microbiota y favorecen la absorción de nutrientes.

los probióticos ayudan a equilibrar la microbiota y favorecen la absorción de nutrientes. Sistema inmunológico: un intestino saludable contribuye al funcionamiento de las defensas del organismo. Aproximadamente el 70% de los componentes del sistema inmune se localizan en el tracto digestivo.

un intestino saludable contribuye al funcionamiento de las defensas del organismo. Aproximadamente el 70% de los componentes del sistema inmune se localizan en el tracto digestivo. Acción antioxidante: los polifenoles del té se transforman en compuestos con capacidad antiinflamatoria.

los polifenoles del té se transforman en compuestos con capacidad antiinflamatoria. Apoyo hepático: los ácidos orgánicos participan en procesos relacionados con la eliminación de sustancias de desecho.

los ácidos orgánicos participan en procesos relacionados con la eliminación de sustancias de desecho. Energía: la combinación de cafeína y vitaminas del complejo B se asocia con una mayor sensación de vitalidad.

la combinación de cafeína y vitaminas del complejo B se asocia con una mayor sensación de vitalidad. Estado emocional: algunas bacterias productoras de ácido láctico pueden influir en mecanismos relacionados con el estrés y el estado de ánimo.

Cómo preparar kombucha en casa

La elaboración casera requiere pocos ingredientes, aunque exige medidas de higiene y control del proceso.

1. Infusión inicial

Se hierve agua. Luego se añade té negro o verde y se incorpora azúcar hasta su completa disolución.

2. Fermentación primaria

Cuando la mezcla alcanza temperatura ambiente, se agrega el SCOBY y una porción de kombucha de una preparación previa. El recipiente se cubre con una tela y se deja fermentar entre siete y diez días en un lugar cálido.

3. Segunda fermentación

Después de retirar el SCOBY, la bebida se embotella y permanece entre dos y tres días adicionales. En esta etapa pueden añadirse frutas como frutilla, maracuyá o limón. También se pueden incorporar jengibre o hierbas aromáticas.

4. Refrigeración

Al finalizar la fermentación, la kombucha se almacena en refrigeración para detener el proceso.

Esta bebida no sustituye una alimentación equilibrada. Sin embargo, sus características nutricionales, su larga historia y el creciente interés científico sobre la microbiota la mantienen como una de las bebidas fermentadas con mayor protagonismo dentro de las tendencias de bienestar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.