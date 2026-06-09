Salud

La bebida milenaria que ayuda a equilibrar la microbiota y mejorar la digestión

Esta bebida fermentada combina probióticos, antioxidantes y vitaminas que se asocian con beneficios para la microbiota intestinal

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Por La Nación / Argentina / GDA
La kombucha pasó de ser una preparación ancestral a un fenómeno global impulsado por su vínculo con la digestión y el bienestar.
La kombucha pasó de ser una preparación ancestral a un fenómeno global impulsado por su vínculo con la digestión y el bienestar. (ChatGPT/Generada con IA)







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