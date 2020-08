“Yo estuve solo una semana en clases de la Universidad, ni conocí bien a los profesores. Aquí en Limón se puede ir el Internet si hay un aguacero y yo me quedo sin oír al profesor. Yo necesito estar con el profe cerca, pero algo he logrado entender. A través de WhatsApp todos nos hacemos preguntas y nos ayudamos. Incluso ‘se me fregó' la computadora, no la he podido reparar, pero sigo en clases desde el teléfono, yo sigo estudiando”, puntualizó Price, quien estudia Turismo Ecológico, pero considera pasarse a Inglés.