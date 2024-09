Joven escocesa tenía fuertes cólicos, fue al ginecólogo y le encontraron un tumor del tamaño de una naranja

Una joven escocesa de 23 años, Caitlin Simpson, descubrió que tenía un tumor del tamaño de una naranja en su ovario izquierdo después de experimentar cólicos intensos y alteraciones en su ciclo menstrual durante varios años.

Según relata en redes sociales, Simpson convivió con estos síntomas por cerca de tres años antes de obtener un diagnóstico definitivo.

Residente de la ciudad de Kirkcaldy, Escocia, Simpson contó que en setiembre de 2021 un examen médico detectó un cisto hemorrágico en su ovario izquierdo. Tres meses después, en diciembre del mismo año, el cisto había crecido a 1,2 cm, aunque se le informó que desaparecería de manera espontánea. Se le recomendó regresar en seis meses para un control, pero la consulta fue cancelada.

Dos años más tarde, las fuertes cólicas volvieron a ser un problema grave para la joven, quien trabaja como gerente de una tienda. La intensidad de las molestias la llevó a consultar a un ginecólogo, quien ordenó nuevos exámenes. Los resultados revelaron que el pequeño cisto se había convertido en un tumor de 6 cm, comparable al tamaño de una naranja. Además, le advirtieron que, de no recibir tratamiento, el tumor podría tornarse canceroso.

Descubren tumor del tamaño de una naranja en joven que sufrió cólicos por años.

Simpson fue sometida a una cirugía para extirpar el tumor. Debido a su expansión a otras áreas, también fue necesario remover su ovario izquierdo y la trompa de Falopio.

En una publicación de Facebook, reflexionó sobre su experiencia: “No estoy buscando simpatía, pero la lección es que hay que insistir en el servicio de salud para obtener la ayuda necesaria. No deben sentirse culpables por ello. Si creen que algo no está bien, vayan al médico. Perdí mi ovario, pero ahora estaré bien. Si hubiera ignorado esto por más tiempo, no sé dónde estaría ahora”.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.