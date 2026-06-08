Inyecciones para bajar de peso abren una nueva pregunta sobre el riesgo de cáncer

Expertos piden cautela porque los estudios son observacionales y no prueban una relación de causa y efecto.

Las inyecciones para bajar de peso quedaron bajo análisis por una posible relación con menor riesgo de cáncer, menor mortalidad y menos complicaciones en pacientes oncológicos.

Durante el congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), se presentaron más de 40 investigaciones sobre agonistas del receptor GLP-1. Estos medicamentos, como semaglutide, liraglutide o tirzepatide, se asociaron con mejores resultados en varios tipos de cáncer.

Los expertos recibieron los hallazgos con interés. Sin embargo, pidieron prudencia. La mayoría de estudios se realizó en pacientes con diabetes. Además, las investigaciones fueron observacionales y retrospectivas. Eso significa que muestran una asociación, pero no prueban una relación de causa y efecto.

Uno de los estudios más amplios usó registros electrónicos de más de 112.000 pacientes de distintos países. La información provenía de TriNetX, una red de investigación en salud.

Luego, los datos se redujeron a una cohorte de 10.225 pacientes con al menos uno de siete tumores sólidos vinculados con la obesidad. Los cánceres analizados fueron pulmón, mama, colorrectal, hígado, próstata, páncreas y riñón. Los casos estaban en estadíos I, II o III.

El trabajo comparó el uso de gliptinas, indicadas para diabetes tipo 2, frente a medicamentos GLP-1 después del diagnóstico oncológico.

El equipo liderado por Mark David Orland, del Taussing Cancer Institute de la Clínica Cleveland, en Ohio, reportó que los pacientes con tumores de pulmón, hígado, mama y colorrectal tuvieron entre 38% y 50% menos riesgo de avanzar a estadío IV o metastásico.

En tumores de próstata, mama y riñón también se observó menos metástasis. No obstante, ese dato no fue estadísticamente significativo.

En general, la mortalidad por todos los tipos de cáncer estudiados se redujo un 34%. Además, las pacientes que tuvieron una mastectomía por cáncer de mama presentaron un 63% menos de incidencia de linfedema.

Otra investigación incluyó a más de 110.000 mujeres de 45 a 80 años que recibían medicamentos GLP-1. El estudio mostró cerca de 30% menos riesgo de desarrollar cáncer de mama.

Elizabeth Mc Donald, médica y profesora de Radiología mamaria en la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pennsylvania, indicó que el estudio no confirma una relación causal. También señaló que los datos se suman a investigaciones que justifican estudiar estos fármacos como posibles herramientas de prevención.

Qué hipótesis estudian los especialistas

El oncólogo Federico Losco explicó que aún no está claro el mecanismo de acción de estos medicamentos en el origen y avance del cáncer.

Según el especialista, existen al menos tres hipótesis. Una apunta a la reducción de procesos de inflamación crónica. Otra se relaciona con el mejor control metabólico y la reducción de adiposidad visceral. La tercera plantea una posible modulación de vías que permiten la proliferación de células cancerosas.

Losco también elaboró una infografía con los principales estudios presentados en ASCO sobre medicamentos GLP-1 y cáncer. Allí resumió datos sobre supervivencia, menor incidencia y mecanismos biológicos.

Augusto Lavalle Cobo, jefe de Cardiología del Sanatorio Otamendi, coincidió en que las personas con obesidad tienen más riesgo de ciertos cánceres y eventos cardiovasculares. Señaló que la inflamación tiene un rol importante en ambos procesos.

El cardiólogo recordó que ya existe bibliografía sobre menor riesgo oncológico en personas que se sometieron a cirugía bariátrica.

Lavalle Cobo calificó los hallazgos de ASCO como interesantes por su potencial beneficio. Sin embargo, sostuvo que deben confirmarse en ensayos clínicos diseñados para pacientes oncológicos. Esos estudios tendrían que comparar a personas que reciban o no un GLP-1, bajo un esquema aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo.

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