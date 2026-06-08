Salud

Inyecciones para bajar de peso abren una nueva pregunta sobre el riesgo de cáncer

Más de 40 estudios presentados en ASCO hallaron asociaciones entre fármacos GLP-1 y mejores resultados oncológicos

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Por La Nación / Argentina / GDA
Expertos piden cautela porque los estudios son observacionales y no prueban una relación de causa y efecto.
Expertos piden cautela porque los estudios son observacionales y no prueban una relación de causa y efecto. (ChatGPT/Generada con IA)







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