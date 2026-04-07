Salud

Infecciones de transmisión sexual aumentaron en Costa Rica: un virus registró alza del 65% en 2025

El Ministerio de Salud reportó 779 casos de papiloma, 3.565 de sífilis en todas sus formas, 1.658 de gonorrea y 1.100 de herpes simple durante el 2025

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Por Marianela Arias Vilchez
Los casos de infecciones de transmisión sexual subieron en 2025. El grupo etario más afectado fue el de personas con entre 20 y 39 años.
Los casos de infecciones de transmisión sexual subieron en 2025. El grupo etario más afectado fue el de personas con entre 20 y 39 años. (Canva stocks/Iván S de Pexels / 89Stocker)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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