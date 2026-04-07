Infecciones de transmisión sexual aumentaron en Costa Rica: un virus registró alza del 65% en 2025

Los casos de infecciones de transmisión sexual subieron en 2025. El grupo etario más afectado fue el de personas con entre 20 y 39 años.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) mostraron un crecimiento durante el 2025 en el territorio nacional. El Boletín Epidemiológico número 11 del Ministerio de Salud revela que el virus del papiloma humano lidera el incremento porcentual de diagnósticos.

Este padecimiento registró 779 casos durante el 2025. Esa cifra representa un aumento del 65,39% en comparación con los 471 contagios que Salud notificó en el 2024. La tasa del 2025 se situó en 14,50 por cada 100.000 habitantes.

El perfil de los pacientes con papiloma indica que las mujeres sufren el mayor impacto. Ellas concentran el 95,25% de los reportes. Además, el 50,71% de los afectados tiene entre 20 y 39 años.

Puntarenas destaca como la provincia con más infectados por este virus con un total de 404 pacientes. Le siguen en la lista Guanacaste con 154 casos y San José con 112 registros.

Por otro lado, la sífilis en todas sus formas es la enfermedad de este tipo con mayor volumen de personas enfermas. Las autoridades contabilizan 3.565 casos durante el 2025. Este dato confirma un ascenso del 28,18% respecto al ciclo del 2024.

En el caso de la sífilis en todas sus formas, los hombres representan el 60,14% de las notificaciones. San José encabeza la incidencia nacional de esta infección con 1.401 alertas. Alajuela y Limón ocupan los siguientes puestos en las estadísticas oficiales.

La gonorrea también forma parte de las afecciones con tendencia al alza. El país sumó 1.658 incidencias en el 2025, lo cual equivale a un incremento del 20,58% en comparación con el 2024. El grupo masculino agrupa el 86,79% de estos diagnósticos.

San José es la provincia con mayor cantidad de incidencias de gonorrea en 2025, 675 en total. Alajuela en segundo lugar con 237 casos y Limón con 185 infectados.

Finalmente, el virus del herpes simple afectó a 1.100 ciudadanos en el 2025. La tasa de variación subió un 44,54% respecto al año 2024. Las mujeres son las principales víctimas de este virus con el 66,18% de los registros.

San José lidera la lista de casos del virus del herpes simple con 541 casos. Alajuela y Puntarenas presentaron 155 y 147 casos respectivamente.

Estas infecciones predominan en adultos jóvenes. El rango de edad entre 20 y 39 años es el más vulnerable para todas las patologías mencionadas según los datos oficiales.