Hospitalizaciones por covid-19 registran su máximo desde abril del 2023

Las hospitalizaciones por covid-19 continúan al alza en Costa Rica. Datos del Ministerio de Salud señalan que para la semana epidemiológica número 30 (SE-30), que abarcó del 21 al 27 de julio, hubo un promedio de 122 internados, nueve de ellos en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Esta no solo es la cifra más alta del año, es la más elevada desde abril del 2023, cuando en la SE-16 (del 16 al 22 de abril), hubo 125 hospitalizados, 11 de ellos en UCI.

La tendencia al alza comenzó hace dos meses y la brecha entre una semana y otra cada vez es mayor. Por ejemplo, en la SE-29 hubo 98 hospitalizados (seis en UCI), es decir, hubo un incremento del 24,48% en cuestión de siete días.

“El número de hospitalizados por covid-19 se ha mantenido al alza desde la SE-22, pasando de ocho hospitalizados, a 122 casos en la última semana, lo que representa un incremento del 1425% entre estas ocho semanas”, cita el documento.

Esta es la evolución de las hospitalizaciones por covid-19 en 2023 y 2024. Gráfico: Ministerio de Salud

Las hospitalizaciones no son el único indicador que ha subido en las últimas semanas. Los fallecimientos producto de las complicaciones de este virus también. En la SE-28 hubo tres decesos, en la SE-29, siete y en la SE-30, 10.

“Es importante indicar que estos son datos preliminares sujetos a la revisión de los casos”, advierte el boletín.

La última vez que hubo cifras de dos dígitos en decesos fue en la SE-5 (del 28 de enero al 3 de febrero), cuando también se contabilizaron 10 muertos. También es el segundo número más alto del año en fallecimientos, solo superado por la SE-3 (del 14 al 20 de enero).

Los casos reportaron un descenso del 19,65%, al pasar de 463 a 342.

No obstante, hay un subregistro en estos últimos datos, y el número de los casos es en realidad mayor. Esto es así porque desde agosto del 2023, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hace pruebas diagnósticas de covid-19 solo en situaciones específicas.

Esta detección se aplica exclusivamente en 25 áreas de salud que forman parte del sistema de vigilancia centinela. También se tamiza en algunos casos especiales, por ejemplo, a quienes necesitan hospitalización o fallecen con síntomas sospechosos de covid-19; en ocasiones se realizan pruebas al azar en zonas con brotes.

A lo anterior se les debe agregar las personas que, aun con síntomas propios de covid-19, no van a un centro de salud y compran algo en la farmacia o simplemente dejan el tiempo pasar hasta sentirse mejor.

Cinco brotes activos de covid-19

La SE-30 no trajo nuevos brotes de la enfermedad; sin embargo, hay cinco activos, en donde no pueden darse por recuperadas todas las personas y aún podrían darse nuevas infecciones. Tres de estos brotes están en hospitales y dos en hogares de larga estancia. Salud no especificó cuáles.

“En todo el año se han presentado un total de 21 brotes, de los cuales 17 corresponden a servicios de salud (80,95%), y cuatro corresponden a hogares de larga estancia (19,05%)”, acota el reporte.

A la misma fecha en el 2023 se habían dado 41 brotes.

¿Por qué covid-19 está impactando más?

Salud no dio razones para el aumento de los casos y hospitalizaciones; pueden ser varios los factores que confluyen. Uno de estos es la baja administración de las dosis de la versión más actualizada de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, causante de covid-19, que se adquirieron en mayo.

Además, de acuerdo con el Ministerio, el 58,1% de la población recibió el esquema completo de tres dosis, con lo que hay un 41,9% de personas sin él.

Otro aspecto relevante es que el mal lleva cinco semanas de aumento en circulación y tres semanas como virus respiratorio preponderante.

Además, nuevas variantes, como la KP.2 y la KP.3, empujan el virus hacia arriba, porque lo vuelven más contagioso y le es más fácil “burlar” los anticuerpos generados por variantes anteriores o vacunas.

Según Salud, la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 arroja que estas dos son las variantes más preponderantes en el análisis gen por gen del patógeno.

Esta es la circulación de los virus respiratorios en as últimas semanas. Covid-19 está en primer lugar. Gráfico: Ministerio de Salud

La covid-19 desbancó a la influenza, que durante semanas fue el virus respiratorio de mayor circulación y ahora suma seis semanas de descenso. En este momento ocupa el tercer lugar, porque también fue superado por el rinovirus, uno de los virus que generan resfríos y síntomas similares a la gripe.

La acción de la vacunación contra esta enfermedad la llevó a perder fuerzas, la CCSS reporta un alcance del 81% en la vacunación anual.

Por su parte, el virus sincitial respiratorio (VSR), que normalmente está en alza durante junio, julio y agosto, no observa mayor afectación.

Prevenir covid-19

Así luce un cubículo en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Esta semana hubo nueve pacientes con covid-19 en una como estas.

Las formas de prevención de la covid-19 siguen siendo las mismas que se nos indicaron durante la fase de emergencia de la pandemia. Estas medidas también ayudan a minimizar el riesgo de otros males de transmisión respiratoria.