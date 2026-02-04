Salud

Hisopos: por qué no sirven para limpiar los oídos y para qué sí fueron creados

Aunque son comunes en el hogar, los bastoncillos nunca se diseñaron para el oído interno y su uso puede generar tapones y lesiones

Por Europa Press
Especialistas explican por qué los bastoncillos de algodón no sirven para limpiar los oídos y detallan cuál es su uso correcto y seguro.
Especialistas explican por qué los bastoncillos de algodón no sirven para limpiar los oídos y detallan cuál es su uso correcto y seguro. (Canva/Canva)







