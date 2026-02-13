Salud

Hallan anillo medieval de oro con piedra azul en Noruega y desatan hipótesis sobre mujer de alta jerarquía

El hallazgo despierta preguntas sobre su misteriosa dueña y su poderoso simbolismo. Conozca los detalles del descubrimiento

Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo de un anillo medieval de oro en Tønsberg aporta nuevas pistas sobre la orfebrería, las creencias y la élite social de la Noruega medieval.
El hallazgo de un anillo medieval de oro en Tønsberg aporta nuevas pistas sobre la orfebrería, las creencias y la élite social de la Noruega medieval. (NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning)/NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning))







