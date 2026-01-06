Anillo medieval de oro intacto aparece bajo calles de la ciudad más antigua de Noruega

El hallazgo de un anillo medieval de oro en Tønsberg aporta nuevas pistas sobre la orfebrería, las creencias y la élite social de la Noruega medieval.

Un anillo medieval de oro, en estado casi impecable, fue descubierto durante excavaciones arqueológicas en Tønsberg, considerada la ciudad más antigua de Noruega. La joya apareció a siete centímetros de profundidad y se convirtió en uno de los hallazgos más relevantes de los últimos años en ese país.

El objeto surgió durante trabajos arqueológicos en el centro urbano y llamó de inmediato la atención del equipo técnico. La arqueóloga Linda Åsheim identificó el brillo del metal en el suelo y confirmó que se trataba de oro, un material poco común en excavaciones de este tipo.

El anillo cuenta con una piedra oval azul de tono profundo, incrustada en el aro. Los análisis preliminares indican que la gema no corresponde a una safira, sino a vidrio coloreado, material con alto valor simbólico durante la Edad Media.

La pieza presenta un trabajo detallado de filigrana, elaborado con hilos finos de oro torcidos y soldados en patrones complejos. Además, incorpora granulación, técnica que utiliza pequeñas esferas metálicas aplicadas sobre la superficie, lo que evidencia un alto nivel técnico de la orfebrería medieval.

El descubrimiento ocurrió en el cruce de las calles Storgaten y Prestegaten, en el centro de Tønsberg. Las excavaciones estuvieron a cargo del Instituto Noruego de Investigación del Patrimonio Cultural, por encargo del municipio, como parte de un proyecto de mejoras en el manejo de aguas pluviales y drenaje urbano.

La zona forma parte del sitio protegido de la Ciudad Medieval de Tønsberg, ubicado bajo el antiguo complejo del castillo real de Tunsberghus, en Slottsfjellet. En ese sector, arqueólogos ya identificaron restos de viviendas en Vektertorvet, indicios de una antigua calle en Storgaten, un edificio incendiado con el techo conservado y un baluarte en Nedre Langgate.

El anillo apareció en una capa de cultivo. Aunque esa capa no cuenta con una datación directa, un fragmento de rama de abeto hallado en el estrato superior fue fechado entre 1167 y 1269 d.C., lo que sitúa la joya con claridad en la Edad Media.

Una joya poco común

Especialistas destacaron la rareza del hallazgo. En la base de datos nacional de artefactos Unimus solo figuran 220 anillos de oro, de los cuales 63 corresponden al período medieval. Este dato convierte a la pieza en un objeto de alto valor arqueológico.

Durante la Edad Media, Tønsberg fue un centro urbano relevante y albergó a miembros de la realeza y del clero. Por esa razón, los investigadores consideran posible que el anillo perteneciera a una persona de alto rango social.

El diseño del anillo muestra espirales en la parte superior, similares a modelos datados entre los siglos IX y XI. La combinación de filigrana y granulación llegó a Noruega a inicios de la Edad Media, influenciada por técnicas de la región bizantina, difundidas en parte por la orfebrería carolingia, asociada al imperio de Carlomagno entre 750 y 900 d.C.. Aunque existen paralelos en Noruega, Inglaterra y Dinamarca, no se conocen piezas idénticas a la de Tønsberg.

Significado de la piedra azul

En la Edad Media, las piedras se asociaban con propiedades espirituales y protectoras. El color azul se vinculaba con el poder divino, la protección y la curación de enfermedades. También se creía que ayudaba a conservar la castidad y a equilibrar el calor interno del cuerpo.

La piedra del anillo probablemente consiste en vidrio teñido, posiblemente con cobalto para lograr el color intenso. En algunos contextos históricos se utilizaban láminas metálicas detrás de la gema para resaltar el tono, una técnica conocida desde alrededor de 2000 a.C., aunque no existen pruebas de su uso en este caso.

El tamaño reducido y la ornamentación refinada sugieren que el anillo perteneció a una mujer de alto estatus social. La forma circular continua se asocia con símbolos de protección, alianzas y promesas, comunes en el uso histórico de anillos.

La arqueóloga Linda Åsheim ya había participado en otros hallazgos relevantes, como inscripciones rúnicas. Sin embargo, el descubrimiento de un anillo medieval de oro representaba un objetivo profesional pendiente, ahora concretado en pleno corazón de Tønsberg.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.