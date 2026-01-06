Ciencia

Anillo medieval de oro intacto aparece bajo calles de la ciudad más antigua de Noruega

Una joya medieval hallada en excavaciones urbanas de Tønsberg aporta información sobre la orfebrería, las creencias simbólicas y el estatus social en la Noruega de la Edad Media

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo de un anillo medieval de oro en Tønsberg aporta nuevas pistas sobre la orfebrería, las creencias y la élite social de la Noruega medieval.
El hallazgo de un anillo medieval de oro en Tønsberg aporta nuevas pistas sobre la orfebrería, las creencias y la élite social de la Noruega medieval. (NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning)/NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning))







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCJoyaNoruega
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.