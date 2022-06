‘Hackeo’ obliga a no reportar todos los casos de covid-19 ante Salud y establecer prioridades

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) priorizará la toma de muestras de covid-19 a pacientes con condiciones de mayor riesgo. El hackeo a sus plataformas informáticas se tradujo en una capacidad reducida de producir la información para la notificar al Ministerio de Salud esta y otras enfermedades de declaración obligatoria.

Por ello, Salud avaló un plan de contingencia en el que la priorización será diferente: “se seguirán realizando pruebas a todos los casos sospechosos covid-19 de hogares de larga estancia, personal de primera línea, personal de Policía Penitenciaria y los hospitalizados, independientemente del riesgo o del estado clínico”, indicó el Ministerio en un comunicado de prensa.

También se tomarán muestras de los casos más graves y complicados.

Para los casos sospechosos a los que no se le hayan tomado muestra respiratoria, deben clasificarse como probable y se debe abordar como “probable” en cuanto a su aislamiento e incapacidad a partir de la fecha de inicio de síntomas y durante los siguientes siete días. El Ministerio de Salud seguirá emitiendo las órdenes sanitarias correspondientes.

Es decir, podría ordenarse incapacidad si no puede teletrabajar o no esté en condiciones de hacerlo, aun sin prueba de laboratorio. No quedarán en estadística como casos reportados por la falta de certeza.

Por el período de contingencia no se llenará la ficha de investigación epidemiológica hasta tanto no se restablezcan los sistemas de información oficiales. La identificación de contactos de casos se seguirá realizando y trasladando al Ministerio de Salud.

El hackeo obliga a tener que llevar los registros a mano o a máquina. En el Hospital San Carlos se están utilizando máquinas de escribir. Esto hace que el reporte de enfermedades como covid-19 ante el Ministerio de Salud sea mucho más lento. (Cortesía)

Esta información está en desarrollo