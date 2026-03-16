Glaucoma: la enfermedad silenciosa que causa ceguera irreversible y por qué el control oftalmológico anual es clave

El glaucoma afecta entre 3% y 4% de la población argentina. Expertos impulsan exámenes gratuitos para promover el diagnóstico temprano.

El glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. La enfermedad avanza sin síntomas en sus primeras etapas. Por esa razón, los especialistas insisten en la importancia de realizar controles oftalmológicos periódicos para detectarla a tiempo.

Diversas entidades médicas de Argentina organizan este viernes 13 una jornada nacional de exámenes visuales gratuitos en más de 130 instituciones del país. La iniciativa busca facilitar el acceso al control oftalmológico y promover el diagnóstico temprano.

Los especialistas alertan que la reducción de consultas preventivas durante la pandemia provocó un aumento de casos graves. En muchos pacientes el diagnóstico llegó cuando el daño visual ya resultó irreversible.

Cómo se origina el glaucoma

El glaucoma surge por una alteración en el drenaje del humor acuoso. Este líquido transparente nutre el ojo. Cuando el drenaje falla, el fluido se acumula. La presión dentro del ojo aumenta. Esa presión elevada daña el nervio óptico.

El Consejo Argentino de Oftalmología describe esta enfermedad como un “ladrón silencioso de la visión”. La lesión progresa sin señales tempranas. En etapas iniciales los pacientes pueden presentar visión borrosa o dificultad para enfocar incluso con anteojos de corrección.

La pérdida de visión periférica aparece en fases más avanzadas. Este síntoma puede presentarse con o sin dolor ocular. La detección temprana permite frenar la evolución del daño visual y reduce el riesgo de ceguera.

Factores de riesgo y controles recomendados

El vicepresidente de la Asociación Argentina de Glaucoma, Gabriel Bercovich, indica que los controles oftalmológicos deben realizarse cada año a partir de los 40 años. El especialista explicó que la enfermedad suele desarrollarse sin síntomas claros. Esa característica provoca diagnósticos tardíos cuando el daño ya es irreversible.

El riesgo aumenta si existen antecedentes familiares de glaucoma. También influyen otros factores. Entre ellos destacan:

Presión intraocular elevada

Miopía

Hipermetropía alta

Uso prolongado de corticoides

La diabetes mal controlada representa otra condición que puede agravar la progresión de la enfermedad.

La médica oftalmóloga María Angélica Moussalli advierte sobre el uso de anteojos pregraduados de venta libre sin consulta médica. Muchas personas con presbicia o visión borrosa adquieren estos lentes para mejorar la visión cercana. Sin embargo, sin un examen oftalmológico no es posible detectar enfermedades como el glaucoma.

Falta de controles y aumento de casos

La falta de consultas médicas regulares provocó un aumento de diagnósticos tardíos en el país. El glaucoma afecta entre 3% y 4% de la población argentina.

Especialistas observan un crecimiento de casos después de la pandemia. Muchas personas priorizaron el trabajo y pospusieron controles de salud.

En el servicio de oftalmología del Hospital Italiano se atienden cerca de 100 pacientes por día entre lunes y viernes. Esto representa más de 1.000 consultas mensuales, una cifra que los especialistas consideran elevada.

Los estudios recientes también muestran un alto nivel de desinformación. Cerca del 50% de los adultos desconoce detalles sobre el glaucoma. Una proporción similar no midió su presión ocular en los últimos cinco años.

Los pacientes mayores de 65 años suelen acudir con mayor frecuencia a consultas médicas. En cambio, muchas personas entre 40 y 60 años llegan a su primer examen con daño visual severo.

Algunos conductores presentan visión túnel, una reducción del campo visual periférico. Este problema puede pasar desapercibido durante evaluaciones de manejo porque las pruebas habituales no detectan glaucoma.

Tratamiento y seguimiento

El diagnóstico de glaucoma requiere seguimiento médico permanente. Los pacientes deben asistir a controles una o dos veces al año durante toda la vida.

Según especialistas de la Asociación Argentina de Glaucoma, el tratamiento y la supervisión regular permiten mantener la calidad de vida y reducir el riesgo de progresión hacia la ceguera.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.