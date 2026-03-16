Salud

Glaucoma: la enfermedad silenciosa que causa ceguera irreversible y por qué el control oftalmológico anual es clave

Especialistas alertan que el glaucoma avanza sin síntomas en etapas iniciales. Controles oftalmológicos periódicos permiten detectar la enfermedad a tiempo

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Por La Nación / Argentina / GDA
El glaucoma afecta entre 3% y 4% de la población argentina. Expertos impulsan exámenes gratuitos para promover el diagnóstico temprano.
El glaucoma afecta entre 3% y 4% de la población argentina. Expertos impulsan exámenes gratuitos para promover el diagnóstico temprano. (Canva stock/toa55 de akaratwimages/Karola G de Pexels)







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