Salud

Frutos secos: ¿cuáles recomiendan los cardiólogos para proteger el corazón y reducir riesgos?

Especialistas explican qué frutos secos favorecen la salud cardiovascular y cómo consumirlos de forma adecuada cada seman

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Por La Nación / Argentina / GDA
Especialistas explican cómo conservar frutos secos sin que se pongan rancios. El recipiente, la temperatura y el congelador influyen en su duración.
Cardiólogos destacan frutos secos por su aporte nutricional y efectos en la presión, colesterol y peso corporal (Canva stock /Marekuliasz de Getty Images / Karola G de Pexels)







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