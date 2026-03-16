Ciencia

Cómo guardar frutos secos y evitar que se pongan rancios: expertos revelan el método correcto

Expertos explican qué recipientes usar, cuál es la temperatura ideal y cuándo conviene guardarlos en la nevera o congelarlos

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Especialistas explican cómo conservar frutos secos sin que se pongan rancios. El recipiente, la temperatura y el congelador influyen en su duración.
Especialistas explican cómo conservar frutos secos sin que se pongan rancios. El recipiente, la temperatura y el congelador influyen en su duración. (Canva stock /Marekuliasz de Getty Images / Karola G de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCFrutos secos
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.