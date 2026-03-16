Cómo guardar frutos secos y evitar que se pongan rancios: expertos revelan el método correcto

Especialistas explican cómo conservar frutos secos sin que se pongan rancios. El recipiente, la temperatura y el congelador influyen en su duración.

Los frutos secos requieren un almacenamiento adecuado para conservar su textura y sabor. La exposición al calor, la luz, la humedad y el aire acelera su deterioro. Una mala conservación provoca que se vuelvan blandos o desarrollen un sabor amargo.

Especialistas indican que elegir el recipiente correcto y controlar la temperatura marcan la diferencia. También explican cuándo conviene guardarlos en la nevera o incluso congelarlos.

Recipientes herméticos: la clave para conservarlos

El primer paso para conservar bien los frutos secos consiste en elegir el recipiente adecuado. Expertos recomiendan utilizar envases herméticos de cristal o metal.

Estos recipientes reducen el contacto con el aire. También ayudan a mantener la textura crujiente.

Las bolsas originales del producto solo funcionan si cuentan con cierre hermético. De lo contrario, permiten la entrada de humedad y oxígeno.

Especialistas también aconsejan utilizar recipientes opacos. La luz favorece la oxidación de las grasas presentes en estos alimentos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica que los frutos secos no tienen una fecha de caducidad estricta. Sin embargo, su textura puede volverse blanda o pegajosa. Además, pueden desarrollar un sabor amargo.

Temperatura ideal para almacenarlos

La temperatura influye en la duración de los frutos secos. Cuando usted desea conservarlos por más tiempo, la nevera es una opción recomendada.

Expertos indican que la conservación adecuada se logra entre 0 y 20 °C. En el caso de las almendras, la mejor temperatura se sitúa entre 0 y 10 °C.

Si la temperatura del hogar es estable, usted también puede guardarlos en una despensa fresca y oscura. Este método permite mantenerlos en buen estado durante varios meses.

Congelar frutos secos también es posible

Los especialistas también consideran el congelador como una alternativa para almacenamiento prolongado.

Frutos secos como nueces y pistachos se pueden congelar sin perder sus propiedades. Para hacerlo, se recomienda utilizar bolsas plásticas herméticas.

Además, es conveniente evitar que los frutos secos queden apelotonados dentro del congelador.

Estos alimentos se pueden usar directamente congelados en ensaladas o recetas de repostería. También se pueden dejar a temperatura ambiente durante unos 15 minutos antes de consumirlos.

En términos generales, los frutos secos pueden mantenerse congelados hasta un año, aunque el tiempo exacto depende del tipo.

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