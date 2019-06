“¿Por qué el mercado bombardea así, por qué no nos dejan explorar otras opciones, como los vientres de alquiler, la adopción, el hacerse cargo temporalmente de niños en hogares de acogida o el simplemente la opción de no ser padres. Nadie es menos mujer por no embarazarse, ni ninguna pareja es menos familia por no tener hijos”, reflexionó Nadimpally.