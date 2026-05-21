Experta en deporte cuestiona las planchas largas: estos son los tres ejercicios que recomienda para marcar el abdomen

Lucía Aguado aseguró que las planchas largas y cientos de abdominales no bastan para definir el abdomen y recomendó tres técnicas.

La especialista en Ciencias del Deporte Lucía Aguado aseguró que hacer cientos de abdominales diarios o sostener una plancha durante varios minutos no garantiza un abdomen marcado. Según explicó, estas prácticas pueden causar dolor de espalda y molestias musculares.

La experta ganó notoriedad en redes sociales por cuestionar rutinas tradicionales enfocadas en repeticiones excesivas. También explicó que el abdomen debe entrenarse como cualquier otro músculo y no únicamente activarse con ejercicios generales.

Aguado relató que inició rutinas intensas para mejorar su apariencia física. Sin embargo, afirmó que solo obtuvo ardor abdominal y dolor en la cintura. A partir de esa experiencia y de sus estudios en deporte, desarrolló un enfoque distinto para fortalecer el abdomen.

La especialista señaló que primero es necesario conocer los músculos que integran esa zona del cuerpo. Mencionó el recto abdominal, los oblicuos internos y externos y el transverso abdominal. Destacó que el recto es el músculo más superficial y el transverso el más profundo.

También explicó que la acumulación de grasa en la región abdominal depende de varios factores. Indicó que la genética influye en cada persona y añadió que la constancia resulta clave para reducirla.

La campeona de culturismo en España afirmó que el abdomen necesita estímulos específicos para crecer y definirse. Según detalló, los ejercicios deben permitir añadir carga, adaptarse a la biomecánica muscular y proteger la columna vertebral.

Los tres ejercicios que recomienda Lucía Aguado

1. Crunch en polea

Aguado explicó que la polea permite iniciar el movimiento en el punto de mayor fuerza. Según indicó, esto ayuda a reclutar más fibras musculares y favorece la definición abdominal.

La especialista sostuvo que el abdomen necesita grosor muscular y afirmó que este objetivo no se consigue con repeticiones infinitas. También señaló que la intensidad y el peso son fundamentales en este ejercicio.

El crunch en polea trabaja principalmente el recto abdominal y utiliza el peso corporal para fortalecer la zona.

2. Rueda abdominal

La entrenadora indicó que las planchas ayudan a mejorar la estabilidad básica. Sin embargo, aseguró que no son suficientes para desarrollar hipertrofia muscular.

Aguado comparó aguantar varios minutos en plancha con intentar ganar músculo en las piernas solo caminando. Según explicó, ambas actividades pueden ser saludables, pero carecen de intensidad para generar crecimiento muscular.

Por esa razón, recomendó utilizar la rueda abdominal. También advirtió que al inicio puede provocar molestias, aunque afirmó que las mejoras aparecen con la práctica progresiva.

3. Entrenamiento de respiración

La especialista destacó dos técnicas enfocadas en el control abdominal: el bracing y el vacuum.

En el caso del bracing, recomendó tensar el abdomen durante ejercicios como sentadillas, peso muerto o press militar. Explicó que la técnica consiste en tomar aire hacia el abdomen y mantener tensión muscular.

Sobre el vacuum, indicó que se basa en expulsar el aire y llevar el ombligo hacia la columna para vaciar la parte baja del abdomen.

Aguado describió que la respiración debe realizarse de forma lenta y suave. Además, señaló que el movimiento debe concentrarse en la parte baja del abdomen sin mover la espalda, la pelvis ni la parte superior del estómago.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.