Salud

Experta en deporte cuestiona las planchas largas: estos son los tres ejercicios que recomienda para marcar el abdomen

La experta en Ciencias del Deporte cuestionó las rutinas de abdominales excesivas y propuso ejercicios con mayor intensidad

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Por La Nación / Argentina / GDA
Lucía Aguado aseguró que las planchas largas y cientos de abdominales no bastan para definir el abdomen y recomendó tres técnicas.
Lucía Aguado aseguró que las planchas largas y cientos de abdominales no bastan para definir el abdomen y recomendó tres técnicas. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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