Estos son los cantones más y menos golpeados por las muertes por covid-19

El cantón central de San José es el que tiene la mayor mortalidad relacionada con complicaciones de la covid-19. (Jose Cordero)

Las muertes relacionadas con las complicaciones derivadas de la covid-19 no golpean por igual en todo el país. La Universidad Hispanoamericana (UH) revisó los fallecimientos atribuidos a la enfermedad en cada cantón nacional entre marzo de 2020 y mayo de 2022 y las clasificó según la cantidad de habitantes en cada sitio.

No se toma en cuenta más allá de mayo de 2022 porque no se dispone de datos. Aunque en las últimas semanas ya se han dado datos de casos, hospitalizaciones y fallecimientos, estos han sido a nivel nacional general y no se han dado cantón por cantón.

En la lista hay cantones que, desde los inicios de la pandemia han mostrado tendencia a un mayor impacto de la enfermedad, pero también otros en los que históricamente el peso de las infecciones, hospitalizaciones y muertes ha sido menor.

En los diez lugares con mayor mortalidad hay cantones en San José, Alajuela, Puntarenas y Limón, los de menor impacto en decesos se ubican en San José, Alajuela, Guanacaste y Cartago.

[ ¿El futuro de la vacunación contra covid-19 lo encontraremos en nuestra nariz? ]

Mayor mortalidad Copiado!

Esta es la lista de cantones con mayor impacto en las muertes, según la UH.

San José: 128,02 muertes por cada 100.000 habitantes Alajuela: 79,46 muertes por 100.000 habitantes Desamparados: 58,93 por cada 100.000 San Carlos: 49,22 Guatuso: 46,13 Goicoechea: 39,73 Puntarenas: 37,74 Pérez Zeledón: 36,2 Heredia: 33,99 Pococí: 28,81

[ Biden termina sin complicaciones su aislamiento por covid-19 ]

Los de menor impacto Copiado!

Los cantones pertenecientes a la zona de Los Santos: Dota, León Cortés y Tarrazú, figuran dentro de los 10 cantones con menor mortalidad asociada a la covid-19. (Rafael Pacheco Granados)

[ OMS prevé otoño e invierno ‘difíciles’ en Europa por brotes de covid-19 ]

Cuando se observa los diez cantones con menor mortalidad, dentro de ellos destacan los tres que componen la zona de Los Santos: Dota, León Cortés y Tarrazú, este lugar desde sus inicios es de los que números más bajos ha mostrado. Incluso, Dota fue el último cantón en registrar casos confirmados.

Cabe destacar también que los cuatro primeros lugares no llegan a un fallecimiento por cada 100.000 habitantes y los primeros ocho no llegan a 2.

Dota: 0,44 muertes por cada 100.000 habitantes León Cortés: 0,66 muertes por 100.000 habitantes San Mateo: 0,87 por 100.000 habitantes Turrubares: 0,88 por cada 100.000 Tarrazú: 1,1 Hojancha: 1,55 Acosta: 1,98 Nandayure: 1,99 Jiménez: 2,2 Alvarado: 2,21

[ Bielorrusia, primer país europeo en aplicar vacuna contra covid-19 de Cuba ]

Las buenas noticias Copiado!

Los investigadores, liderados por el médico y epidemiólogo Ronald Evans, también encontraron buenas noticias, y es que el impacto de la mortalidad a nivel nacional ha ido descendiendo si se compara año con año.

“Afortunadamente, el uso de la mascarilla, las medidas de distanciamiento y continuar con el proceso de vacunación dieron un importante giro a la situación. Al analizar los primeros cinco meses del 2022, se evidencia una importante baja si lo comparamos con el crecimiento anual”, destacó el informe.

[ Oscuridad epidemiológica, riesgo mayor ]