Estos son los 6 alimentos que más dañan la salud intestinal, según especialistas

La alimentación influye en el microbioma. Expertos detallan seis grupos de alimentos que pueden afectar la digestión e inmunidad.

El equilibrio del microbioma intestinal depende en gran medida de la alimentación diaria. Especialistas advierten que seis grupos de alimentos pueden alterar esta comunidad de bacterias y afectar funciones clave como la digestión, la inmunidad y el metabolismo.

El intestino humano alberga billones de bacterias que cumplen un papel esencial en el organismo. Participan en la digestión, regulan el sistema inmunológico e influyen en el metabolismo. Incluso inciden en el estado de ánimo. La nutricionista Holly Caske explicó que la dieta diaria moldea de forma directa esta comunidad microbiana.

La especialista aclaró que no se trata de clasificar alimentos como buenos o malos. Señaló que la clave está en el equilibrio. Bajo el principio 80/20, recomendó priorizar alimentos nutritivos el 80% del tiempo y permitir mayor flexibilidad el 20% restante.

A continuación, los seis grupos que pueden perjudicar la salud intestinal si se consumen con frecuencia.

1. Ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesados como frituras, galletas y comidas preparadas contienen aditivos, grasas saturadas y poca fibra. Según la especialista, este tipo de productos dificulta el desarrollo de bacterias beneficiosas y favorece la inflamación. Además, su consumo regular desplaza opciones más saludables para el microbioma.

2. Azúcares refinados

Los azúcares refinados y dulces presentes en postres y snacks azucarados afectan el equilibrio intestinal. Estos productos alimentan bacterias que prefieren el azúcar y reducen la diversidad del microbioma. Esta alteración impacta funciones digestivas y metabólicas.

3. Comida rápida y frituras

Las comidas rápidas y fritas contienen altas cantidades de grasas saturadas y grasas trans. Expertos indicaron que este tipo de alimentación puede ralentizar la digestión y aumentar la inflamación. No recomendaron eliminarlas por completo, pero sí limitar su consumo a ocasiones puntuales.

4. Carnes procesadas

Las carnes procesadas como salchichas y embutidos figuran entre los alimentos que alteran la flora intestinal. Contienen altos niveles de sal, nitratos y grasas. Esta combinación puede promover procesos inflamatorios y afectar la composición bacteriana.

5. Edulcorantes y aditivos artificiales

Algunos edulcorantes como la stevia y el eritritol resultan bien tolerados. Sin embargo, otros presentan evidencia contradictoria. En ciertas personas, pueden alterar la flora intestinal. También los aditivos artificiales generan preocupación entre especialistas.

6. Carbohidratos refinados bajos en fibra

El pan blanco y el arroz blanco aportan pocos niveles de fibra. Sin fibra, las bacterias intestinales beneficiosas pierden su principal fuente de energía. Especialistas advirtieron que esta carencia afecta el equilibrio del microbioma.

La nutricionista insistió en que la variedad resulta fundamental. Indicó que el intestino se nutre especialmente de alimentos de origen vegetal. Una dieta rica en fibra permite que el organismo tolere mejor alimentos menos saludables cuando se consumen de forma ocasional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.