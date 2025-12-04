Salud

Este gesto inocente reveló el autismo de su hija y nadie en la familia lo imaginaba: ’No teníamos ni idea’

La historia de una madre que descubrió el autismo de su hija gracias a un gesto que parecía solo una costumbre tierna e inofensiva

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una madre detectó señales de autismo en su hija de forma inesperada. El diagnóstico cambió su vida y reveló conductas importantes a observar.
Una madre detectó señales de autismo en su hija de forma inesperada. El diagnóstico cambió su vida y reveló conductas importantes a observar. (Nathalia Costa Rodrigues/IG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAutismo
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.