Este el tipo de magnesio que ayuda a dormir mejor a las personas

Investigadores del NIH comprobaron que una forma específica de magnesio logra efectos positivos en el sueño y el rendimiento diurno

Por La Nación / Argentina / GDA
El magnesio L-treonato mejora el sueño al atravesar la barrera hematoencefálica y actuar sobre el sistema nervioso, según estudios del NIH.
El magnesio L-treonato mejora el sueño al atravesar la barrera hematoencefálica y actuar sobre el sistema nervioso, según estudios del NIH. (Canva/Canva)







