Este el tipo de magnesio que ayuda a dormir mejor a las personas

El magnesio L-treonato mejora el sueño al atravesar la barrera hematoencefálica y actuar sobre el sistema nervioso, según estudios del NIH.

Una revisión científica difundida por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH) identificó un tipo de magnesio que ayuda a mejorar la calidad del sueño. Las publicaciones incluyeron un ensayo clínico y una revisión sistemática, y destacaron al magnesio L-treonato (MgT) como el compuesto con mejores resultados en personas con dificultades para dormir.

El ensayo clínico analizó a adultos de entre 35 y 55 años que, aunque no presentaban trastornos del sueño, reportaron dificultades al dormir. Durante 21 días, recibieron una dosis diaria de 1 gramo de MgT o un placebo. Quienes tomaron el suplemento mostraron mejoras claras en indicadores relacionados con el sueño profundo, la fase REM, el inicio del día y el desempeño físico y cognitivo.

El magnesio L-treonato posee la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, una membrana que separa el cerebro de la sangre. Esta característica le permite actuar directamente sobre el sistema nervioso central, a diferencia de otras formas de magnesio.

La investigación mostró que el MgT aumenta los niveles del mineral dentro de las neuronas, lo que mejora las conexiones sinápticas y la adaptación neuronal. También eleva la producción de ATP, la molécula energética esencial para el funcionamiento del cerebro, lo que explicaría la mejora en el rendimiento durante el día.

El estudio también vinculó al MgT con la regulación del neurotransmisor GABA, que desempeña un papel importante en la relajación del sistema nervioso, un proceso necesario para iniciar y mantener el sueño.

Por otro lado, la revisión sistemática del NIH señaló que los efectos de otros tipos de magnesio son variables. Aunque algunos estudios observacionales mostraron relación entre niveles adecuados de magnesio y mejor sueño, los ensayos controlados con suplementos que no cruzan la barrera hematoencefálica no presentaron resultados consistentes.

El L-treonato, presente en el líquido cefalorraquídeo, facilita la absorción del mineral por parte del cerebro, una ventaja que lo distingue de otras sales de magnesio disponibles en el mercado.

El magnesio no es necesariamente la solución para dormir mejor

Alimentos con magnesio natural

Aunque el L-treonato solo está disponible como suplemento, existen diversas fuentes alimentarias ricas en magnesio que benefician la salud general, como la regulación del azúcar en sangre, el control de la presión arterial, el fortalecimiento óseo y la producción energética.

Según MedlinePlus, los vegetales de hoja verde oscura, como espinacas y acelgas, son fuentes destacadas. El mineral también está presente en:

Frutos secos:

Almendras

Nueces

Anacardos

Pistachos

Frutas:

Bananas

Albaricoques secos

Paltas

Legumbres:

Lentejas

Garbanzos

Porotos negros

Habas

Estas opciones naturales pueden complementar una dieta equilibrada y apoyar diversas funciones metabólicas esenciales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.