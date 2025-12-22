Salud

Esta es la vitamina clave que le ayuda a prevenir fracturas con el paso de los años

La vitamina K2 regula el uso del calcio en el cuerpo y se asocia con menor riesgo de fracturas y problemas cardiovasculares

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Investigaciones vinculan la vitamina K2 con huesos más fuertes y menor mortalidad cardíaca al dirigir el calcio a los tejidos correctos.
Investigaciones vinculan la vitamina K2 con huesos más fuertes y menor mortalidad cardíaca al dirigir el calcio a los tejidos correctos. (Canva/Canva)







