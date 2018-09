“Este evento ha unido mujeres de diferentes trasfondos sociales o culturales. No es necesario ser diestra o zurda, ni ser de izquierda o derecha en política, no importa si se es musulmana o cristiana, solo necesitas representarte como eres. No tenemos una manifestación política, nuesto lema solamente es: sé una mujer, sonríe y conduce tu bicicleta”, destacó Pinzuti a la prensa internacional.