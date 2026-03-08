Salud

El truco con ácido cítrico que promete mantener frutas frescas por más tiempo en casa

Una mezcla simple con ácido cítrico puede ayudar a reducir microorganismos en frutas y verduras y retrasar su deterioro en la cocina

Por La Nación / Argentina / GDA
La técnica usa agua y ácido cítrico para bajar el pH de la fruta. Esto limita bacterias, hongos y el pardeamiento antes de guardarla.
La técnica usa agua y ácido cítrico para bajar el pH de la fruta. Esto limita bacterias, hongos y el pardeamiento antes de guardarla. (Canva Stock /TrueCreatives de Canva)







