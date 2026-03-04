Ciencia

Ingeniero químico revela el truco de limpieza con percarbonato y agua caliente para dejar su freidora de aire como nueva

El procedimiento utiliza percarbonato de sodio y agua casi hirviendo para desprender grasa incrustada sin dañar el electrodoméstico

Por La Nación / Argentina / GDA
Método químico con percarbonato elimina grasa y olores de la freidora de aire en 15 minutos sin usar abrasivos.
Método químico con percarbonato elimina grasa y olores de la freidora de aire en 15 minutos sin usar abrasivos. (Canva stock/Proxima Studio/Marcio Binow Da Silva de Getty Images)







