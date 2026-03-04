Ingeniero químico revela el truco de limpieza con percarbonato y agua caliente para dejar su freidora de aire como nueva

Método químico con percarbonato elimina grasa y olores de la freidora de aire en 15 minutos sin usar abrasivos.

Diego Fernández, ingeniero químico, explicó un procedimiento técnico para higienizar la freidora de aire con un compuesto que actúa en alta temperatura. El método remueve grasa adherida y evita daños en el recubrimiento del electrodoméstico.

El especialista detalló que la acumulación de aceites y restos de comida quemada representa uno de los principales retos en la limpieza de la cocina. Indicó que una freidora llena de grasa puede limpiarse con facilidad si se emplean los componentes correctos y la temperatura adecuada.

¿Cómo limpiar la freidora de aire con percarbonato?

Fernández colocó una o dos cucharadas de percarbonato de sodio en la canasta del aparato. El polvo se distribuyó en el fondo sin retirar la rejilla interna. Señaló que la rejilla debe permanecer en su sitio para que la solución actúe sobre todas las piezas metálicas al mismo tiempo.

Luego vertió agua caliente cercana al punto de ebullición. El contacto del líquido con el compuesto produjo una efervescencia inmediata. Esa reacción desprendió partículas de suciedad incrustadas.

El ingeniero afirmó que el sistema evita el uso de elementos abrasivos que deterioran el recubrimiento. Agregó que la mezcla penetra en los orificios de la rejilla donde las esponjas no alcanzan.

Recomendó este procedimiento para prolongar la vida útil del electrodoméstico y garantizar una cocción libre de residuos antiguos.

Percarbonato no es bicarbonato

Fernández aclaró que existe confusión entre el percarbonato de sodio y el bicarbonato. Indicó que no se trata del mismo producto. Explicó que el percarbonato posee mayor capacidad de desengrase en entornos de alta temperatura.

Señaló que el bicarbonato funciona en manchas leves. En cambio el percarbonato desintegra capas densas de grasa.

El compuesto libera oxígeno activo al entrar en contacto con agua caliente. Esa reacción química rompe cadenas de lípidos y facilita su desprendimiento de superficies plásticas y metálicas.

Tiempo de reposo y limpieza exterior

La solución debe reposar durante 15 minutos exactos. Durante ese lapso el agua cambia de color y se torna turbia por la suspensión de residuos.

Mientras transcurre el tiempo de espera el especialista recomendó limpiar la parte externa del aparato. Para ello utilizó un desengrasante comercial aplicado sobre un paño de tela.

Indicó que la limpieza externa evita que sedimentos ingresen al sistema de ventilación. Añadió que los movimientos deben ser suaves para no rayar el acabado brillante de la carcasa.

Eliminación de grasa y olores

Tras los 15 minutos el ingeniero descartó el líquido sucio en el fregadero. Explicó que el percarbonato de sodio corta y emulsiona la grasa acumulada.

También indicó que el compuesto cumple una función desodorizante. Señaló que elimina el olor a fritura rancia y deja la rejilla libre de sedimentos pesados.

