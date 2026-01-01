El sencillo truco para eliminar la acidez de la salsa de tomate

El bicarbonato y otros ingredientes naturales ayudan a eliminar la acidez sin afectar el sabor de la salsa de tomate.

Las salsas de tomate son un acompañamiento esencial para pastas caseras. Su preparación requiere seleccionar ingredientes frescos y seguir pasos específicos para lograr una consistencia adecuada y un sabor equilibrado. Sin embargo, uno de los mayores retos al cocinar esta salsa es controlar la acidez, la cual puede alterar el sabor final.

Para preparar una buena salsa de tomate, se recomienda comenzar sofriendo cebollas y chile dulces cortados en cubitos pequeños. Luego, se añade la parte líquida de la receta, permitiendo que todo se cocine a fuego lento.

Es importante añadir especias y condimentos que aporten un sabor único. Después de salpimentar al gusto, es común probar la salsa para verificar su sabor. No obstante, la acidez puede ser un problema frecuente que requiere atención.

El bicarbonato de sodio: La solución ideal para la salsa de tomate

Una creencia errónea es que el azúcar puede neutralizar la acidez de la salsa, pero esto no solo no funciona, sino que también modifica su sabor. En su lugar, el bicarbonato de sodio es la solución más efectiva y sencilla.

Agregar una pizca de bicarbonato mientras se remueve la salsa ayuda a equilibrar el pH, eliminando la acidez sin alterar el sabor original. Si aún persiste un ligero sabor ácido, se puede repetir el proceso con otra pequeña dosis de bicarbonato.

Alternativas para reducir la acidez

Si no dispone de bicarbonato de sodio, existen otras alternativas naturales. Una opción es añadir zanahoria rallada o en rodajas finas. La zanahoria aporta una dulzura natural que contrarresta la acidez, aunque su cocción requiere unos minutos adicionales.

Otra alternativa es incorporar un poco de leche o crema, lo que no solo reduce la acidez, sino que también le da a la salsa una textura más cremosa y un color rosado. En este caso, se recomienda ajustar los condimentos para evitar que la salsa pierda sabor.

Descubra cómo reducir la acidez de su salsa de tomate casera con bicarbonato de sodio, zanahoria o crema. (Canva)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.