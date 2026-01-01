Salud

El sencillo truco para eliminar la acidez de la salsa de tomate

Evite el sabor agrio en sus pastas al corregir la acidez de la salsa con ingredientes fáciles de conseguir y técnicas efectivas

Por La Nación / Argentina / GDA
El bicarbonato de sodio combate la acidez de la salsa de tomate.
El bicarbonato y otros ingredientes naturales ayudan a eliminar la acidez sin afectar el sabor de la salsa de tomate. (Canva)







