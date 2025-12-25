El peso ideal según su altura: recomendaciones para hombres y mujeres

Calcule su peso ideal según su altura y otros factores clave. Siga consejos para alcanzar un bienestar integral.

El peso ideal es una preocupación común, tanto para hombres como para mujeres, y saber cuál es el adecuado según la altura es esencial para mantener una buena salud.

Sin embargo, no existe una cifra única aplicable a todos, debido a que factores como la composición corporal, el nivel de actividad física, la genética y el estado de salud general influyen en lo que se considera un peso saludable.

Por eso, resulta fundamental adoptar un enfoque personalizado que considere las necesidades individuales, garantizando no solo un peso adecuado, sino también un bienestar integral.

Calcular el peso ideal es más complejo que simplemente medir la estatura. Es necesario considerar otros factores clave como la masa muscular, el porcentaje de grasa corporal y la retención de líquidos.

Según el sitio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), estos elementos son cruciales para determinar un peso saludable, ya que cada cuerpo responde de manera única a estos parámetros.

Por lo tanto, el cálculo debe ser personalizado y adaptado a las características individuales de cada persona.

El método más utilizado para estimar el peso ideal es el Índice de Masa Corporal (IMC). La fórmula para calcular el IMC es: peso (kg) / [estatura (m)]².

Con el sistema métrico, el IMC se calcula dividiendo el peso en kilogramos por la estatura en metros al cuadrado. Dado que la estatura suele medirse en centímetros, divida la estatura en centímetros por 100 para obtener la estatura en metros.

Ejemplo de cálculo:

Peso: 68 kg

Estatura: 165 cm (1,65 m)

Cálculo: 68 ÷ (1,65)² = 24,98

El IMC clasifica a las personas en las siguientes categorías:

Peso normal: IMC entre 18,5 y 24,9

Bajo peso: IMC inferior a 18,5

Sobrepeso: IMC entre 25 y 29,9

Obesidad: IMC de 30 o más

Consejos para alcanzar el peso ideal

Para lograr el peso ideal, es esencial ajustar tanto la alimentación como la rutina de ejercicios. Si es necesario perder peso, lo primero es consultar a un nutricionista, quien diseñará un plan alimenticio personalizado que se ajuste a sus necesidades

Una dieta balanceada puede ayudar a acelerar el metabolismo y reducir la ansiedad, facilitando el proceso de pérdida de peso.

Además, incorporar ejercicio regular en la rutina diaria es clave para quemar calorías y mejorar el metabolismo. En casos de obesidad mórbida, un médico podría recomendar opciones adicionales como medicamentos o, incluso, una cirugía bariátrica. Esta intervención debe estar acompañada por cambios en el estilo de vida, incluyendo una alimentación adecuada y actividad física constante, para asegurar resultados duraderos.

Entre nos - Consejos para mantener el peso adecuado

Por otro lado, si se está por debajo del peso ideal, es importante buscar la orientación de un profesional que elabore un plan enfocado en el aumento de masa muscular de manera saludable.

Incluir alimentos ricos en proteínas, como huevos, queso, pollo y salmón, y comer cada tres horas puede ser beneficioso. La clave para alcanzar y mantener un peso saludable radica en un enfoque equilibrado que combine una nutrición adecuada y ejercicio regular.

Consejos para mantener un peso adecuado

Realizar un cambio en su rutina diaria, donde inicien con actividad física de manera progresiva, al menos tres veces, (es decir, iniciar con 30 minutos de caminatas e irlo aumentando poco a poco). Mantener una dieta equilibrada donde aumente el consumo de vegetales y frutas y se reduzca el de las grasas. En algunos casos será necesario utilizar alguna pastilla por tiempo corto o incluso cirugía bariátrica como por ejemplo la manga gástrica. Realizar entre cinco y seis tiempos de comida, balanceados y comer siempre a las mismas horas. Consumir de 6-8 vasos de agua al día. El plato de comida debe tener variedad de colores para que sea nutritivo. Si toma suplementos nutricionales asegúrese de que los está tomando de manera correcta para ver resultados positivos.

Es importante recordar que, antes de realizar cualquier cambio en la alimentación o iniciar un plan de ejercicios, se debe consultar con un profesional en salud. Un nutricionista o un médico puede brindar una evaluación precisa y personalizada, tomando en cuenta las condiciones particulares de cada persona.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.