El pescado que muchos ignoran pero expertos colocan como el más nutritivo y clave para la salud

Expertos señalan que la sardina es el pescado más completo por su aporte de Omega 3, vitaminas y minerales, además de su bajo precio.

La sardina se posiciona como el pescado más nutritivo y accesible, según coinciden expertos en longevidad. Este alimento destaca por su alta densidad de nutrientes y su bajo costo. Además, se encuentra disponible en la mayoría de tiendas.

Los especialistas David Céspedes y Diego Suárez difundieron esta recomendación en sus canales digitales. Ambos ubican a la sardina en el nivel más alto dentro de los alimentos saludables por su aporte integral al organismo.

Un alimento con alto valor nutricional

El doctor Céspedes explica que la sardina contiene proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos Omega 3. Estos componentes favorecen funciones esenciales del cuerpo.

También aporta vitamina D, un nutriente relevante en periodos con menor exposición solar. Esta característica aumenta su importancia en épocas específicas del año.

El especialista señala que este pescado puede sostener la nutrición de una persona durante largos periodos debido a su composición completa.

Minerales y compuestos clave para el organismo

La sardina incluye una variedad de minerales esenciales. Entre ellos destacan el calcio, presente en la espina, así como selenio, magnesio, potasio, hierro y yodo.

En el grupo de vitaminas y compuestos, contiene vitamina B12, creatina y coenzima Q10. Estos elementos participan en procesos energéticos y celulares.

El yodo contribuye al funcionamiento de la glándula tiroides. El magnesio y el potasio intervienen en la actividad muscular y celular.

Comparación con otros pescados

Diego Suárez clasifica a la sardina como el alimento más saludable dentro de su escala nutricional. El experto diferencia entre especies y métodos de conservación al evaluar su impacto.

Ambos especialistas coinciden en que la alimentación funciona como el combustible del cuerpo. La elección de productos con alta densidad nutricional influye en el rendimiento biológico.

Accesibilidad y beneficios a largo plazo

Los expertos resaltan que la sardina combina bajo costo y fácil acceso con un perfil nutricional completo. Esta relación la convierte en una opción destacada frente a otros pescados del mercado.

El consumo de alimentos ricos en nutrientes, como la sardina, se asocia con mejores condiciones de salud y hábitos sostenidos en el tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.