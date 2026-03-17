Salud

El pescado que muchos ignoran pero expertos colocan como el más nutritivo y clave para la salud

Especialistas en nutrición ubican a la sardina como la mejor opción por su alto valor nutricional, bajo costo y fácil acceso en tiendas

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Expertos señalan que la sardina es el pescado más completo por su aporte de Omega 3, vitaminas y minerales, además de su bajo precio.
Expertos señalan que la sardina es el pescado más completo por su aporte de Omega 3, vitaminas y minerales, además de su bajo precio. (Canva Stock/Studioimagen73 y Derkien de Getty Images)







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