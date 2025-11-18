Salud

El ‘oro blanco’ que equilibra la microbiota y mejora la salud digestiva: ¿qué es y por qué se habla tanto del kéfir?

Descubra por qué llaman ‘oro blanco’ al kéfir y cómo esta bebida milenaria puede ayudarle a mejorar la digestión, reforzar su inmunidad y cuidar su intestino

Por La Nación / Argentina / GDA
El kéfir, fermento originario del Cáucaso, aporta microorganismos que podrían reforzar la microbiota y aliviar molestias intestinales.
El kéfir, fermento originario del Cáucaso, aporta microorganismos que podrían reforzar la microbiota y aliviar molestias intestinales.







