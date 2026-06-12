Salud

El calor puede afectar el rendimiento deportivo y elevar el esfuerzo del corazón, advierte especialista

Las altas temperaturas obligan al organismo a destinar más recursos para regular el calor, lo que impacta el desempeño físico y la recuperación

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Por Europa Press
Expertos recomiendan ajustar intensidad, horarios e hidratación durante el verano para reducir riesgos y mantener una práctica deportiva segura.
Expertos recomiendan ajustar intensidad, horarios e hidratación durante el verano para reducir riesgos y mantener una práctica deportiva segura. (ChatGPT/Generada con IA)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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