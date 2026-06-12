El planeta vivió su segundo mayo más cálido desde que existen registros

El informe de Copernicus reportó temperaturas globales 1,42 °C por encima de los niveles preindustriales y condiciones extremas en varias regiones.

El calentamiento global volvió a reflejarse en los registros climáticos de mayo de 2026. El mes se ubicó como el segundo mayo más cálido desde que existen mediciones globales, según el más reciente informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus.

La temperatura media mundial alcanzó 15,81 °C, lo que representa 0,55 °C por encima del promedio registrado entre 1991 y 2020. Además, se situó 1,42 °C por encima de los niveles preindustriales estimados para el periodo comprendido entre 1850 y 1900.

El reporte señala que mayo de 2026 quedó apenas 0,10 °C por debajo del récord histórico establecido en 2024. También superó por 0,02 °C la temperatura registrada en mayo de 2025, que ocupaba el tercer lugar entre los más cálidos.

El informe de Copernicus reportó temperaturas globales 1,42 °C por encima de los niveles preindustriales y condiciones extremas en varias regiones. (Servicio de Cambio Climático de Copernicus/Servicio de Cambio Climático de Copernicus)

Europa vivió una rápida transición de condiciones más frías de lo habitual a una ola de calor inusualmente temprana e intensa durante los últimos días del mes. Francia, Reino Unido, Irlanda y Portugal registraron su mayo más cálido desde que existen datos.

La temperatura media terrestre en Europa alcanzó 13,87 °C, equivalente a 0,60 °C por encima del promedio de mayo para el periodo 1991-2020. Esto convirtió a mayo de 2026 en el séptimo más cálido registrado en el continente.

Fuera de Europa, el informe identificó contrastes térmicos importantes. Mientras el oeste y norte de América del Norte experimentaron temperaturas superiores a la media, las regiones orientales y Alaska registraron condiciones más frías de lo habitual.

En Asia central y oriental, así como en gran parte de África, predominaron temperaturas superiores al promedio. Por el contrario, Oriente Medio, amplias zonas de Australia, Argentina, el suroeste africano y sectores de la Antártida oriental registraron temperaturas inferiores a la media.

Las condiciones de sequía también marcaron el comportamiento climático del mes. Amplias regiones de Europa occidental, central y oriental registraron precipitaciones por debajo de lo normal. Esta situación redujo los caudales de numerosos ríos y estuvo asociada a sistemas persistentes de alta presión y temperaturas extremas.

Fuera del continente europeo, también se observaron condiciones más secas de lo habitual en el centro de Estados Unidos, gran parte de Asia central, Madagascar, el suroeste de Australia y extensas áreas de América del Sur.

El informe advierte que las temperaturas oceánicas continuaron en niveles excepcionalmente altos. La temperatura superficial del mar en los océanos extratropicales alcanzó el segundo valor más elevado para un mes de mayo.

Una extensa zona que se extiende desde el Pacífico ecuatorial central hasta la costa occidental de México registró temperaturas récord para la época del año. Estas condiciones estuvieron asociadas con olas de calor marinas catalogadas como severas y extremas.

Los científicos también observaron temperaturas superiores al promedio en gran parte del Pacífico ecuatorial, incluida la región Niño 3.4, utilizada para monitorear el fenómeno de El Niño. Según datos citados por el informe, existe una alta probabilidad de que este evento climático se consolide durante los próximos meses.