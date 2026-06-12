Ciencia

El planeta vivió su segundo mayo más cálido desde que existen registros

El último informe climático revela nuevas señales del calentamiento global, con océanos más cálidos, menor cobertura de hielo y condiciones extremas en distintas regiones del planeta

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Por Silvia Ureña Corrales
Europa registró calor récord en varios países y los océanos mantuvieron temperaturas excepcionalmente altas durante mayo de 2026.
El informe de Copernicus reportó temperaturas globales 1,42 °C por encima de los niveles preindustriales y condiciones extremas en varias regiones. ( ChatGPT /Generada con IA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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