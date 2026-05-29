El batido con tres frutas y yogur griego que muchos deportistas eligen para favorecer el crecimiento muscular

Este batido reúne ingredientes ricos en proteínas y nutrientes que ayudan a complementar la alimentación de personas físicamente activas.

Mantener una masa muscular adecuada es uno de los principales objetivos de quienes realizan actividad física de forma constante. Los especialistas señalan que el ejercicio y la alimentación son factores clave para cuidar la salud, fortalecer el organismo y preservar la funcionalidad física con el paso de los años.

La pérdida de músculo y el aumento de grasa corporal forman parte de un proceso natural asociado al envejecimiento. Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, esta situación puede afectar la capacidad física y la calidad de vida.

Este proceso recibe el nombre de sarcopenia. Estudios citados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) indican que, a partir de los 30 o 40 años, una persona puede perder entre 3% y 8% de masa muscular por década. Los especialistas señalan que esta disminución suele acelerarse después de los 60 años cuando no existe una combinación adecuada de ejercicio de fuerza y alimentación balanceada.

Por esa razón, la alimentación adquiere un papel fundamental cuando el objetivo es aumentar la masa muscular. Una dieta con suficiente proteína contribuye a la recuperación y al crecimiento de los músculos.

La Academia Española de Nutrición y Dietética indica que las proteínas ayudan a prevenir la pérdida de masa muscular. Entre los alimentos recomendados destacan los huevos, lácteos, pescados, carnes, legumbres, cereales y frutos secos.

Los especialistas del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid también advierten sobre la importancia de evitar excesos. Además, recomiendan prestar atención al consumo indiscriminado de suplementos.

El batido que incorporan algunos deportistas en su alimentación

Dentro de las opciones que aportan proteínas y nutrientes, existe un batido natural elaborado con frutas y yogur griego.

La preparación incluye los siguientes ingredientes:

1/2 taza de agua

1/2 banana mediana

1/2 taza de mango

1 taza de frutillas

1/2 taza de yogur griego

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de linaza molida

1/4 de cucharadita de esencia de vainilla

La elaboración es sencilla. Solo debe colocar todos los ingredientes en una licuadora y procesarlos hasta alcanzar la consistencia deseada.

Gracias a la combinación de frutas, yogur griego y linaza, esta bebida aporta proteínas que pueden complementar una alimentación orientada al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.