Salud

No necesita matarse en el gimnasio: estudio cuestiona lo que se sabía sobre ganar músculo

La actualización más reciente del Colegio Americano de Medicina del Deporte cambió varias recomendaciones sobre fuerza y masa muscular

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una revisión de 137 estudios concluyó que la constancia genera más beneficios que las rutinas extremas.
Una revisión de 137 estudios concluyó que la constancia genera más beneficios que las rutinas extremas. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo / Brasil / GDA

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