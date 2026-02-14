Salud

El alimento que tiene cinco veces más Omega 3 que el salmón (y no es un pescado)

La FAO señala que esta semilla sudamericana supera al arroz y al trigo en aminoácidos esenciales y minerales clave

Por La Nación / Argentina / GDA
Con más omega-3 que el salmón y mayor aporte proteico que el arroz, la quinua gana espacio en la nutrición global.
Con más omega-3 que el salmón y mayor aporte proteico que el arroz, la quinua gana espacio en la nutrición global. (Canva/Canva)







