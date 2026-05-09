Salud

¿Duerme con su mascota? Expertos alertan sobre riesgos de compartir la cama con perros y gatos

Médicos y veterinarios explicaron por qué compartir la cama con mascotas puede afectar la salud y el descanso

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Por El Comercio / Perú / GDA
Dormir con perros o gatos puede aumentar el riesgo de infecciones, alergias y problemas físicos, según expertos en salud.
Dormir con perros o gatos puede aumentar el riesgo de infecciones, alergias y problemas físicos, según expertos en salud. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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