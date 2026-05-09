Estas son las 10 razas de perro con mayor inteligencia, según investigación universitaria

El Border Collie encabezó una lista de inteligencia canina elaborada por un profesor universitario tras evaluar distintas habilidades.

Un estudio del profesor Stanley Coren, del Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia Británica, concluyó que el Border Collie es la raza de perro más inteligente entre 120 razas analizadas.

La investigación, retomada por el American Kennel Club, determinó que el 51% de la inteligencia de un perro depende de factores genéticos. El 49% restante se relaciona con el entorno y las experiencias del animal.

El análisis evaluó distintos comportamientos y respuestas de las razas mediante tres indicadores generales: instinto, adaptación y capacidad de aprendizaje formal.

¿Por qué el Border Collie ocupó el primer lugar?

El estudio destacó que el Border Collie sobresale por su velocidad, energía y capacidad para ejecutar tareas complejas. Además, es una raza de pastoreo con gran competitividad y facilidad para superar pruebas frente a otros perros.

Los investigadores señalaron que estos animales disfrutan actividades constantes y requieren desafíos frecuentes para mantener su rendimiento.

Las 10 razas de perro más inteligentes, según el estudio

El listado elaborado por Coren ubicó a estas razas en los primeros puestos:

Border Collie: sobresale por su energía, rapidez y facilidad para realizar tareas. Caniche: aprende instrucciones con rapidez y responde bien al entrenamiento. Pastor alemán: destaca como perro de servicio por su valentía e inteligencia. Golden Retriever: aprende rápido y suele sobresalir en pruebas de obediencia. Doberman Pinscher: raza creada para protección y tareas de trabajo. Pastor de Shetland: reconocido por su agilidad y capacidad de pastoreo. Labrador Retriever: perro activo y amigable que puede cumplir múltiples funciones. Papillon: la única raza de compañía incluida en el top 10 por su rapidez y agilidad. Rottweiler: reconocido por su razonamiento y capacidad como guardián. Pastor australiano: raza de trabajo que necesita retos constantes.

Así midieron la inteligencia de los perros

El estudio utilizó tres criterios principales para evaluar la capacidad de los animales.

Instinto

Los investigadores analizaron la habilidad natural de cada raza para ejecutar tareas específicas sin entrenamiento previo, como proteger, recuperar objetos o pastorear.

Adaptación y resolución de problemas

La evaluación tomó en cuenta la capacidad de los perros para aprender por sí solos. Entre las pruebas estuvieron: superar obstáculos, abrir cajas o encontrar comida.

Entrenamiento formal

Este apartado midió la comprensión de órdenes humanas y la capacidad para responder a señales e instrucciones claras.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.