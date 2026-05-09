Ciencia

Estas son las 10 razas de perro con mayor inteligencia, según investigación universitaria

La investigación analizó 120 razas de perro y evaluó instinto, aprendizaje y capacidad para resolver problemas

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Por La Nación / Argentina / GDA
El Border Collie encabezó una lista de inteligencia canina elaborada por un profesor universitario tras evaluar distintas habilidades.
El Border Collie encabezó una lista de inteligencia canina elaborada por un profesor universitario tras evaluar distintas habilidades. (ChatGPT/Generado con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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