Salud

Dos primos adolescentes enfrentan tumores cerebrales inoperables en una coincidencia médica casi imposible

Una familia escocesa enfrenta dos diagnósticos poco comunes en primos adolescentes que conviven con tumores cerebrales imposibles de operar

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Dos primos en Escocia recibieron diagnósticos de tumores cerebrales inoperables con seis años de diferencia y continúan su vida con tratamientos médicos.
Dos primos en Escocia recibieron diagnósticos de tumores cerebrales inoperables con seis años de diferencia y continúan su vida con tratamientos médicos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGtumor cerebral
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.