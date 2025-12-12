Seis síntomas poco conocidos que podrían alertar sobre un tumor cerebral

Estos seis síntomas suelen confundirse con enfermedades comunes, pero podrían advertir sobre un tumor cerebral.

Los tumores cerebrales pueden avanzar sin ser detectados durante mucho tiempo. Sus síntomas iniciales suelen confundirse con afecciones comunes.

Esta es una de las principales razones por las que el diagnóstico se retrasa. La identificación temprana permite actuar con mayor rapidez y mejorar el tratamiento, según el Mandaya Hospital Group.

El tipo de tratamiento depende del tamaño, la ubicación y la naturaleza del tumor. No obstante, la cirugía y la radioterapia se consideran procedimientos frecuentes.

A continuación, se presentan seis síntomas que podrían indicar un tumor cerebral y que suelen pasar inadvertidos:

1. Dolores de cabeza intensos y persistentes

El dolor de cabeza es el síntoma más frecuente, pero también uno de los más ignorados. Si se vuelve más intenso con el tiempo, aparece al despertar o despierta a la persona durante la noche, podría tratarse de una señal de alerta. En algunos casos, se presenta junto con náuseas o vómitos.

2. Cambios en la personalidad e irritabilidad

Uno de cada tres pacientes con esta enfermedad ha experimentado cambios en el comportamiento. La irritabilidad, la confusión o la agresividad podrían reflejar una alteración en el lóbulo frontal, área que regula la personalidad y las emociones.

3. Dificultad para hacer expresiones faciales

Los daños en los nervios faciales pueden afectar la capacidad de mover la cara de manera natural. Esto incluye problemas para sonreír, fruncir el ceño o mantener una simetría facial al hablar. En algunos casos, un lado del rostro puede lucir caído o rígido.

4. Pérdida del equilibrio y coordinación

La aparición de un tumor cerebral puede interferir con el equilibrio debido a problemas en la vista, la percepción sensorial o el deterioro cognitivo. Esto puede aumentar el riesgo de caídas y afectar la movilidad diaria.

5. Dificultades para leer

En ciertas personas, esta enfermedad puede provocar problemas para leer o procesar textos. Esto ocurre especialmente cuando el tumor afecta el mesencéfalo, una parte del cerebro relacionada con funciones visuales y de conciencia.

6. Necesidad frecuente de orinar

Algunos tumores provocan alteraciones en el sistema endocrino. Esto puede generar un aumento en la necesidad de ir al baño, incluso sin cambios en la hidratación o la dieta.

Estos síntomas no siempre indican un tumor cerebral. Sin embargo, ante la presencia recurrente de uno o varios de ellos, se recomienda consultar con un profesional de salud para descartar condiciones graves.

Ante la aparición de estos síntomas, es fundamental no ignorarlos ni automedicarse. Consultar con un profesional en salud neurológica permite realizar los exámenes necesarios y obtener un diagnóstico certero. Solo un experto puede determinar si se trata de un problema menor o de una condición más seria como un tumor cerebral.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.