Salud

Donante de esperma con mutación cancerígena concibió 197 hijos en 14 países; varios niños ya desarrollaron tumores

Investigación reveló que al menos diez menores desarrollaron tumores tras recibir esperma con mutación en el gen TP53, vinculado al cáncer

Por O Globo / Brasil / GDA
Donante de esperma con mutación cancerígena provocó nacimientos en 14 países; al menos diez niños fueron diagnosticados con tumores.
Donante de esperma con mutación cancerígena provocó nacimientos en 14 países; al menos diez niños fueron diagnosticados con tumores. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

