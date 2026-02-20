Salud

Dolor de espalda en adolescente reveló cáncer agresivo: su madre pide no ignorar ninguna molestia

Una molestia que parecía común terminó en un diagnóstico de cáncer óseo agresivo que obligó a cirugía y múltiples quimioterapias

Por O Globo / Brasil / GDA
Dolor de espalda en joven de 16 años reveló sarcoma de Ewing. Recibió quimioterapia, cirugía y apoyo familiar durante meses. (O Globo/GDA)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

