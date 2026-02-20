Dolor de espalda en adolescente reveló cáncer agresivo: su madre pide no ignorar ninguna molestia

Dolor de espalda en joven de 16 años reveló sarcoma de Ewing. Recibió quimioterapia, cirugía y apoyo familiar durante meses.

Una adolescente de 16 años pasó de sentir un dolor de espalda a enfrentar un agresivo cáncer óseo. El diagnóstico cambió su vida y la llevó a someterse a quimioterapias, cirugía y meses de recuperación fuera de su ciudad.

Júlia, joven brasileña que reside en la capital federal Brasilia, recibió el diagnóstico de sarcoma de Ewing, un tumor maligno que se origina en los huesos o en tejidos blandos. Este mes completó su última quimioterapia, tras un proceso médico que incluyó la extracción de tres costillas y la colocación de una prótesis de titanio.

Su madre, Danielle Rodrigues Junqueira, de 48 años y de profesión pedagoga, relató que la familia vivió momentos de angustia. Indicó que nunca imaginaron que un dolor persistente escondiera una enfermedad de esta magnitud. También afirmó que no se debe ignorar ninguna molestia y que es necesario buscar atención médica e investigar.

Un dolor que encendió las alertas

El caso inició con una fuerte molestia en la espalda. Júlia recibió medicación. Un mes después el dolor reapareció. Regresó al hospital para estudios más detallados.

Un rayos X señaló un cuadro de neumonía. Recibió tratamiento, pero la molestia volvió. La familia consideró extraño el comportamiento del dolor. El padre de la joven, neonatólogo, solicitó una tomografía.

Tras una biopsia, el resultado confirmó un sarcoma de Ewing, uno de los tumores óseos malignos más frecuentes en la infancia y adolescencia.

Traslado y tratamiento especializado

El diagnóstico obligó a la familia a trasladarse temporalmente a São Paulo. Júlia inició seguimiento con la especialista Carla Macedo, coordinadora del servicio de oncología pediátrica del Hospital Samaritano Higienópolis y experta en sarcomas óseos.

La adolescente suspendió sus estudios para comenzar la terapia. La madre permaneció con ella en São Paulo. Su esposo viajó desde Brasilia cada 15 días.

El tratamiento inició con seis ciclos de quimioterapia. Luego enfrentó una cirugía para retirar tres costillas afectadas y colocar una prótesis de titanio. La recuperación posterior fue favorable.

Después de la operación, la joven recibió ocho sesiones adicionales de quimioterapia en menos de un mes.

Durante el proceso enfrentó efectos físicos y emocionales. La caída del cabello fue uno de los momentos más difíciles. La familia destacó el apoyo constante de amigos y de sus mascotas, unas calopsitas que permanecieron cerca durante la recuperación.

¿Qué es el sarcoma de Ewing?

Los sarcomas óseos son tumores primarios que se originan en los huesos. En adolescentes predominan el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing.

El sarcoma de Ewing es un tumor raro y agresivo. Puede afectar huesos, músculos y cartílagos. Representa el segundo tumor óseo maligno más común en la infancia y adolescencia.

Este cáncer requiere poliquimioterapia, cirugía y en algunos casos radioterapia. El diagnóstico temprano resulta clave, ya que puede generar metástasis en pulmones, huesos y médula ósea.

A nivel molecular suele presentar una fusión genética específica entre los genes EWS y FLI1. Las pruebas moleculares permiten confirmar esa alteración y diferenciarla de otros tumores.

Síntomas de alerta

Entre los principales síntomas destacan:

Dolor persistente en huesos o articulaciones que empeora en la noche y no mejora con reposo.

en huesos o articulaciones que empeora en la noche y no mejora con reposo. Presencia de inflamación o masa palpable en piernas, brazos, pelvis o costillas.

en piernas, brazos, pelvis o costillas. Fiebre sin causa aparente, pérdida de peso y fatiga constante.

Fracturas espontáneas debido al debilitamiento del hueso.

¿Por qué afecta más a adolescentes?

El pico de incidencia ocurre entre los 10 y 20 años. Especialistas atribuyen esta frecuencia al rápido crecimiento óseo propio de la pubertad y a cambios hormonales y celulares que pueden facilitar mutaciones genéticas.

El tratamiento se basa en un enfoque multidisciplinario que combina quimioterapia para reducir el tumor, cirugía para extraerlo y radioterapia cuando la ubicación dificulta la intervención quirúrgica o se requiere eliminar residuos.

La familia de Júlia cerró este mes una etapa compleja con la última quimioterapia. La madre insistió en la importancia de prestar atención a cualquier dolor persistente y acudir a evaluación médica oportuna.

