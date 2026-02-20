Ciencia

Descubren proteína que permite al cáncer evadir el sistema inmunológico y agrava tumores de pulmón y páncreas

Investigación publicada en ‘Nature’ revela que la lipocalina 2 bloquea la acción de células T y se asocia con menor sobrevida en pacientes

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos hallaron que la proteína LCN2 ayuda a tumores a evadir defensas y su bloqueo redujo cáncer en modelos animales.
Científicos hallaron que la proteína LCN2 ayuda a tumores a evadir defensas y su bloqueo redujo cáncer en modelos animales. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGproteínacáncertumores
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.