Salud

Diferencias entre el pan de masa madre y pan normal: beneficios y receta

La fermentación natural del pan de masa madre aporta beneficios digestivos, mejora la absorción de minerales y reduce el índice glucémico

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Masa madre: el pan natural que equilibra la salud intestinal
El pan de masa madre destaca por su valor nutricional y su proceso artesanal. Incluye receta paso a paso con ingredientes integrales. (Gemini /Gemini)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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